Akıncı dünya basınında! Milyonlarca kişi canlı takip etmişti: Reisi’nin helikopterinin bulunduğu anlar gündemden düşmüyor

Akıncı İHA'nın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunması için İran-Azerbaycan sınırında yaptığı görev dünya basınında gündemden düşmüyor. ABD'den Filipinler'e, İtanya'dan Hindistan'a dünya Akıncı İHA'yı konuşuyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin pazar günü geçirdiği helikopter kazasının ardından Akıncı İHA'nın enkazı bulmak için görev alması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
MİLYONLAR CANLI YAYINDA İZLEDİ
Akıncı İHA'nın kaza bölgesini arama ve tespit etme faaliyetlerini, milyonlarca kişi AA Canlı üzerinden takip etti.
AKINCI DÜNYA BASININDA
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, internet sitesinde paylaştığı haberine, "Türk insansız hava aracı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti" başlığını attı.
CNN, haberinde, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri aramaya yardımcı olan bir Türk insansız hava aracı, ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlarda bir ısı kaynağı tespit etti." ifadesine yer verdi.
Associated Press (AP) de helikopterin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberinde, "Bir Türk insansız hava aracı, kaza yerinin İran'ın kuzeybatısındaki bir dağın yamacında olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.
CBS News ise Türk İHA'sının çektiği görüntüleri fotoğraf şeklinde paylaştı. CBS News, Türk yetkililerin Akıncı'dan alınan görüntüleri paylaştığını belirtti.