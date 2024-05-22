Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru! Beşiktaş ve Trabzonspor’dan ortak basın toplantısı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Final maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bordo-mavili ekibin kaptanı Uğurcan Çakır düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yarın oynanacak final maçının seyir keyfinin yüksek bir maç olmasını beklediğini aktaran Topraktepe, "Maçtan önce ve sonra futbolun, güzel şeylerin konuşulduğu seyredenlerin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluk kovalayan bir takım. Bu sene biraz sıkıntılı dönemler geçirdik. Bu kupayı seyircimize armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz. Final maçları çok farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçlarının atmosferinin farklı olduğunu yaşadık. Şimdi hoca olarak analizlerimizi yaptık. Oyuncularla fikir alışverişi yaptık. Maçın sonucu bizim açımızdan inşallah iyi olur. Beşiktaş'ta oyuncuyken hem şampiyonluk hem Türkiye Kupası kazandım. Teknik direktör olarak kupayı kazanmanın farklı bir duygu olacağına inanıyorum. Bu görev hem çok heyecanlı hem de çok stresli. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygular olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.