Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru! Beşiktaş ve Trabzonspor’dan ortak basın toplantısı

Yarın oynanacak final maçının seyir keyfinin yüksek bir maç olmasını beklediğini aktaran Topraktepe, "Maçtan önce ve sonra futbolun, güzel şeylerin konuşulduğu seyredenlerin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluk kovalayan bir takım. Bu sene biraz sıkıntılı dönemler geçirdik. Bu kupayı seyircimize armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz. Final maçları çok farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçlarının atmosferinin farklı olduğunu yaşadık. Şimdi hoca olarak analizlerimizi yaptık. Oyuncularla fikir alışverişi yaptık. Maçın sonucu bizim açımızdan inşallah iyi olur. Beşiktaş'ta oyuncuyken hem şampiyonluk hem Türkiye Kupası kazandım. Teknik direktör olarak kupayı kazanmanın farklı bir duygu olacağına inanıyorum. Bu görev hem çok heyecanlı hem de çok stresli. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygular olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.





"KAPTAN ÇOK FEDAKAR BİR OYUNCU"

Serdar Topraktepe, kaptan Necip Uysal'dan övgüyle söz ederken konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kaptan, Beşiktaş için çok önemli, çok fedakar bir oyuncu. Kaptanın hiçbir zaman oynamam dediğini görmedim. Takım içinde birlik beraberliği sağlayan en önemli faktör. Bizim takımımızda olması benim açımdan rahatlatıcı bir şey."

Topraktepe, "Bütün futbolcularımız oynamak istiyor. Ufak tefek sıkıntıları olanlar var ama herkes oynamak istiyor" diyerek sözlerini tamamladı.