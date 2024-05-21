Stephen Hawking'e göre kıyamet böyle kopacak! Dünya son günlerini işte böyle yaşayacak

Dünya, evrenin gizemli yolculuğunda kaybolduğumuz yıldızlardan biri. Ünlü fizik dehası Stephen Hawking, hayatı boyunca bu gizemi anlamaya çalıştı ve ardında kalan teorileriyle bilim dünyasına ışık tuttu. Ancak, Hawking'in bıraktığı izler sadece evrenin doğasıyla ilgili değil, aynı zamanda insanlığın kaderiyle ilgili de ürkütücü uyarılar içeriyor.
Hawking'e göre, evrenin sonu kaçınılmaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın sonsuzluğu ve uzayın genişlemesi, bir gün evrenin sonunu getirecek. Hawking, zamanın sonu teorisinde, evrenin genişlemesinin bir noktada duracağını ve ardından geriye çökmeye başlayacağını öne sürüyor.
2018 yılının Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.