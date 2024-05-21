Stephen Hawking'e göre kıyamet böyle kopacak! Dünya son günlerini işte böyle yaşayacak

Dünya, evrenin gizemli yolculuğunda kaybolduğumuz yıldızlardan biri. Ünlü fizik dehası Stephen Hawking, hayatı boyunca bu gizemi anlamaya çalıştı ve ardında kalan teorileriyle bilim dünyasına ışık tuttu. Ancak, Hawking'in bıraktığı izler sadece evrenin doğasıyla ilgili değil, aynı zamanda insanlığın kaderiyle ilgili de ürkütücü uyarılar içeriyor.