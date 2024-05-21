Yaz meyvelerinde aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor

REKOLTE % 30 ARTTI

Manisa Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, erik rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 30 artış olduğunu belirterek, "Mahsûl bol, o nedenle üreticide fiyat uygun. Bizde papaz eriği var. Üretici için toplama maliyeti 20 TL ama mahsul bol olduğu için bunun altında sattığımız oldu" dedi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik hasadının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz da, "Üreticide erik 10 ila 15 TL arasında değişiyor. Kayısı da 10 liradan başlıyor 40 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak 40 TL olan kayısı iç pazara gitmez, o ihracata verilir. İç pazara verilen kayısı genellikle bizde 10-20 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

FARK 6 KATA ÇIKIYOR

Üreticiden 10-15 TL'ye çıkan papaz erik ise İstanbul'a gelene kadar fiyatını beşe katlamış oluyor. Öyle ki, eriğin kilogram fiyatı İstanbul Hali'nde 50 ila 70 TL, pazarda 60 ila 80 TL, markette ise 70 ila 90 TL arasında değişiyor. Üreticide 10 ila 40 TL arasında olan kayısı ise İstanbul halinde 30 ila 100 TL arasında değişirken, semt pazarlarında 60 ila 70 TL arasında, markette ise 40 ila 70 TL arasında değişiyor.