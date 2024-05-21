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Schengen vizesi zamlı ücreti ne kadar, kaç TL? Schengen vize ücreti 2024! Gerekli evraklar ve başvuru parası...

Avrupa’nın 27 ülkesine seyahat edilmesini sağlayan Schengen vizesi, her yıl milyonlarca kişi tarafından talep edilmektedir. 2024 yılına girerken Schengen vize ücretine yapılan zam, bu vizeye başvurmayı düşünenler için önemli bir konu haline geldi. Seyahat planları yapan birçok kişi, Schengen vize ücretleri hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. Peki, 2024 Schengen vize ücreti ne kadar oldu? İşte güncel bilgiler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:16 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:16
Schengen vizesi zamlı ücreti ne kadar, kaç TL? Schengen vize ücreti 2024! Gerekli evraklar ve başvuru parası...

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Schengen vizesine yapılan zam sonrası, Avrupa'nın 27 ülkesine seyahat etmek isteyenler için vize ücretleri merak konusu oldu. Yeni fiyatlar, Schengen vize başvurusu yapacak kişiler için önemli bir değişiklik getirdi. İşte 2024 yılı Schengen vize ücretlerine dair tüm detaylar...

2024 SCHENGEN VİZE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 euroya (3 bin 150 lira) çıkardığını duyurdu.



6-12 yaş arası çocukların vize ücreti 40 eurodan 45 euroya yükseldi. AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, komisyonun kararıyla 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecek.



Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklifi şubat ayında sunmuştu. Kararın bu hafta resmileşmesi bekleniyor. Yeni fiyatların 11 Haziran'da yürürlüğe gireceği öngörülüyor. Teklife göre Schengen vizesi uzatma ücreti 30 euroda sabit kalacak.



Schengen vize ücretinin fiyatı her üç yılda bir güncelleniyor. Vize ücretleri 2020 yılında 60 eurodan 80 euroya yükseltilmişti.

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