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Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 15:43 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 15:53
Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete’de

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Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti!

VİZE MUAFİYETİ SAĞLANACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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