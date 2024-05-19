İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin sosyal medya hesabından ’Benim için dua edin’ paylaşımı | Binlerce İranlı camilere akın etti

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis i'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde kaza yaptı. İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.





İRAN GENELKURMAY BAŞKANI BAKIRI: TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİN

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

İran devlet televizyonu, Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Bakıri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.