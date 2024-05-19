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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin sosyal medya hesabından 'Benim için dua edin' paylaşımı | Binlerce İranlı camilere akın etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazası sonras İran resim televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi için selamet duaları yayınlayarak İranlıları dua etmeye çağırdı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "Benim için dua edin" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 20:08 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 20:09
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin sosyal medya hesabından ’Benim için dua edin’ paylaşımı | Binlerce İranlı camilere akın etti

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde kaza yaptı.

İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyorSon dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor



ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR
Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.



İRAN GENELKURMAY BAŞKANI BAKIRI: TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİN
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

İran devlet televizyonu, Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Bakıri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.



"BENİM İÇİN DUA EDİN"

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Benim için dua edin" ifadelerine yer verildi.

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi için dua ediliyor!



İRANLILAR DUA ETMEYE BAŞLADI
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin acil iniş yaptığı haberi sonrası arama çalışmaları sürüyor. Bu arada ülkenin ikinci büyük kenti olan Meşhed'de Reisi için dua edildi.

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