Suikast mi kaza mı? Reisi’nin ölümü sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | Tel Aviv’den ilginç savunma





İran'a ait Telegram kanalları, Aliyev ile ilgili iddianın CIA ve Mossad'ın uzun vadede İran-Azerbaycan ilişkilerini hedef aldığını belirtti.

İran haber ajansı Khabarfouri ise, konuya hakim bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail yönetiminin İran'ın İsrail'e düzenlediği Gerçek Vaat Operasyonu'nun ardından İran'ın hedef alındığını iddia etti.





KAZA MI SABOTAJ MI?

Yaşanan kazanın ardından A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirilmelerde bulunuldu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Caşın şu ifadelere yer verdi:



Bu bir sabotaj olabilir mi ihtimalli derseniz tabi ki olabilir. Ama bu sabotaj uçağın kendisine mi yapıldı? Yoksa içeri artimetrik bomba mı kondu? Bu mümkün mü evet mümkün. Mesela Rus havayolları uçağına yapıldı bu. Sina'da kalkıştan sonra belli bir irtifa aldı, 11 dakika sonra bomba patladı.



Sabotajı kim yapmış olabilir? İlk akla gelen İsrail. İran'a acaba İsrail mi yapmış olabilir mi bunu? İkinci İran'ın içerisindeki Haşdi Şabi mi yaptı? Buradaki konu iki ana şeyi belirtiyor Bunların bir tanesi uçuş güvenlik bilgilerinde sızıntı var mı? Çok gizli bir kalkış bu kalkışı kim biliyor. Hangi helikopterde kimin olduğunu kimse bilmez, ancak devletin adamları bilir.





NETANYAHU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ



Star Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov ise şu ifadelere yer verdi:

Reisi'nin başına bir iş gelmiş olursa dini liderlik için Hamaney'in oğlunun önü açılacağına dair ilginç iddialar var. Çünkü Reisi'nin üzerine planlar yapılıyordu. Seçkinler Meclisi, Reisi'yi istemiyordu doğrultusunda bilgiler var. Bu Meclis dini lideri seçiyor. Devrim olduktan sonra belli üyeleri var.



Seçkinler Meclisi ve Hamaney arasında da bir çelişki var. Bir grup yaşlandığını ve artık değişmesi gerektiğini söylüyor. Bilindiği üzere Sepah var, Devrim Muhafızları var hepsinin de ordusu var. Devletin ordusunun yanı sıra buna benzer bütün grupların kurumsal kimlikleri var. Bu çelişkinin içerisinde sonucu ne olursa olsun içeriyi de göz ardı etmemek gerekiyor.



Hatırlıyorsunuz İsrail ordusu içeride suikast yaptı. Bir generali öldürdü. Herkes Netanyahu'nun beyanını konuşmaya başladı. "Biz o atağın cevabını vereceğiz ama yerini ve zamanını söylemeyeceğiz." Bütün detaylar ortaya çıktıktan sonra tablo net belirginleşecek.