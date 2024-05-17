HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! Sağanak yağış ve kar geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Mayıs 2024 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.
ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile öğleden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu