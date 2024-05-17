ABB’den tepki çeken hareket: AK Partili ismin tebrik ettiği milli sporcu Sude Nur Çakır’ın sözleşmesini feshettiler!

AK PARTİLİ İSİMLE GÖRÜŞTÜĞÜ İÇİN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER!

Çakır'ın ampiyonluk sonrası AK Partili siyasetçilerin tebriklerini kabul etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı aldığı öğrenildi.

SUDE NUR'DAN AÇIKLAMA

Sude Nur Çakır fesih sonrası açıklama yaptı.

Çakır şunları söyledi:

"Bugün itibari ile önceden lisansımın çıktığı Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına yarıştığım sürenin sonuna geldim. Avrupa şampiyonası dönüşünde davet edilmem ile gittiğim görüşmeleri eleştirdikleri için kulüp ile anlaşmamız sonlanmıştır. Türkiye'nin sporcusu olarak hiç bir parti gözetmeksizin Avrupada bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutup karşılığında böyle bir duruma düşürüldüğüm için Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne teşekkür ediyorum."

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Milli sporcu çakır AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etmiş ve Özcan da başarısından dolayı Çakır'ı tebrik etmişti. ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın konuyla ilgili olarak ABB Meclis toplantısında konuşa yaparak duruma tepki gösterdi.

Yalçın şunları söyledi:

"Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Değerli arkadaşlar, bugün gündemde olan konu ile ilgili ABB Spor Kulübü sporcusu, milli sporcumuz ve Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu Sude Nur Çakır kardeşimizin kendisi, müsabakalarını izlediyseniz, oradaki tavrı asil ve milli bir duruşu ile örnek bir kardeşimizdir. Avrupa bilek güreşi şampiyonu olmuş bir kardeşimizdir.

Şampiyona sonrasında AK Parti İl Başkanlığımız Gençlik Kolları Başkanımız ve sonra İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile görüşerek tebriklerini kabul etmiştir. Bunun neticesinde spor kulübünden hiçbir açıklama yapılmadan, belediye spor kulübü tek taraflı olarak milli sporcumuzun sözleşmesini feshetmiştir. Bu durumun 19 Mayıs'ı yaşadığımız bu günlerde doğru bir tavır ve tutum olmadığını milletimizle paylaşmak istiyorum. Buradan belediye başkanı seçilen parti başkanlarımıza ve üyelerimize seslenmek istiyorum; biz seçildikten sonra parti rozetimizi çıkardık, Türk bayrağı taktık diyorlar. Ancak sadece parti rozeti çıkarıp Türk bayrağı rozeti takmak sizi tarafsız bir belediye başkanı yapmaz. Önemli olan aklınıza ve gönlünüze taktığınız rozettir. Bugün bu uygulama ile belediye başkanının aklına ve gönlüne nasıl bir rozet taktığını biz de gördük ve milletimiz de görmüş oldu. Belediye Spor Kulübü yönetiminin bu karardan dolayı geri adım atmasını istiyoruz. Bu adımdan geri atmazlarsa da bizler kardeşimize sahip çıkacağız. Bu kardeşimiz dünya şampiyonalarında nice bilekler bükecektir, biz onu sahipsiz bırakmayacağız."

Olayın yankıları devam ederken, Sude Nur Çakır'ın kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu.