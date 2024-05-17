Son dakika: Bolu’daki Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın tespiti için çalışmalara başlandı | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atilla Yılmaz, "Bu çalışma Kuzey Anadolu Fayının geçtiği hattı tespit edip gerekli önlemlerin alınarak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından oldukça önemli. Prof. Dr. Fikret Koçbulut ve ekibi şu an Dereceören köyünde çalışmaya başladılar. Bu çalışma ilimiz ve ülkemiz için çok önemli" dedi.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

KUZEY ANADOLU FAY HATTINDA 1766'DA DEPREM OLDU

Öte yandan İstanbul'da 1509 ve 1766 büyük depremlerinin arasında 257 yıl olduğunu, Kuzey Anadolu fay hattındaki depremin üzerinden ise 258 yıl geçtiğini ifade eden Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Özellikle İstanbul için hazır olmamız gerekiyor. Depremin gelmeyeceğini söyleyen 2 hoca var ama bizim kendimizin de binalarımızın da bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor" dedi.