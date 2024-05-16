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Robert Fico suikastı sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk'a ölüm tehdidi: Slovaklar bize ne yapılması gerektiğini gösterdi

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından Orta Avrupa ülkeleri alarma geçti. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise sosyal medya hesabından ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Tusk, X hesabında, kendisine gelen "Bugün Slovaklar bize Donald Tusk ile ne yapılması gerektiğine dair bir örnek gösterdi." yorumunun ekran görüntüsünü paylaştı. Tusk, "Dün bunlardan çok fazla vardı." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 21:13 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 21:25
Robert Fico suikastı sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk’a ölüm tehdidi: Slovaklar bize ne yapılması gerektiğini gösterdi

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından ölüm tehditleri aldığını bildirdi.

İşte Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırı anı!



Tusk, X hesabında, kendisine gelen "Bugün Slovaklar bize Donald Tusk ile ne yapılması gerektiğine dair bir örnek gösterdi." yorumunun ekran görüntüsünü paylaştı.



Tusk, "Dün bunlardan çok fazla vardı." ifadesini kullandı.

Wirtualna Polska gazetesinin Polonya Devlet Koruma Servisinden adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası önlem amacıyla Tusk'ın koruma sayısının artırılacağı kaydedildi.

Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Ficoya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Ficoya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?



FİCO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Fico, başkent Bratislava yakınlarındaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.



Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.



Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.



Robert Fico'nun ameliyat edildiği, durumunun istikrarlı olduğu ancak hala ciddiyetini koruduğu duyurulmuştu.

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