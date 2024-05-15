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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?

Slovakya Başbakanı Robert Fico 71 yaşındaki bir saldırgan tarafından vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Fico'ya Bratislava'nın 182 mil kuzeyindeki Handlova kasabasındaki bir toplum merkezinin önünde dururken ateş açıldığı belirtildi. Şair ve aktivist olduğu belirtilen saldırgan Juraj Cintula’nın gözaltına alındığı bildirilirken İngiliz basını Avrupalı liderlerde suikasta kurban gitme paniğinin başladığını belirtti.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 16:18 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 15:47
Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, toplantıdayken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Fico saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast girişimi

AVRUPA'DA SUİKAST ALARMI: LİDERLER PANİKTE

Fico'ya yönelik saldırının ardından Batı adeta alarma geçti. İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere'nin kimyasal, biyolojik ve nükleer savunma birimi olan Birinci Kraliyet Tank Alayı'nın eski komutanlarından Albay Hamish de Bretton-Gordon'un "Avrupa'da büyük riskler ve daha geniş bir saldırı tehdidi var, savaş yalnızca Putin'e yarar" dediğini kaydetti.

Bretton-Gordon'un ayrıca, "Bu, Batı'ya yönelik bir başka uyandırma çağrısıdır. Eğer Batı'nın güvenliğine yönelik bu son tehdidi göz ardı edersek Avrupa'da daha geniş bir savaşın içine çekilme şansı açıkça daha yüksek olacaktır" dedi.

SLOVAKYA BAŞBAKANINA SİLAHLI SALDIRI

Yakın mesafeden vurulan ve midesi ile eklem yerinden yaralanan Fico'nun saldırıda ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Fico'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Fico'nun tedavisi sevk edildiği Banska Bystrica eyaletindeki Roosvelt Hastanesi'nde devam ediyor. Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ve F.D. Roosevelt Üniversitesi Hastanesi Direktörü Miriam Lapunikova tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Fico'nun 5,5 saat süren bir ameliyat geçirdiği ve durumunun hala kritik olduğu belirtildi.

Slovakya Başbakanı Robert FicoSlovakya Başbakanı Robert Fico

Lider, Bratislava'nın 182 mil kuzeyindeki Handlova kasabasındaki bir toplum merkezinin önünde dururken ateş açıldı. Bir hükümet toplantısı için kasabadaydı ve o sırada destekçileriyle buluşuyordu.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi.

İşte Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırı anı!

Görüntülerde, Cintula'nın, güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico'ya defalarca ateş ettiği ve Fico'nun yere düştüğü görüldü.

GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula'nın sorgusu sırasında, "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" ve "Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu'na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?" dediği kaydedildi.

SALDIRININ MOTİVASYONUNUN SİYASİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico'nun Bansk Bystrica'da kaldırıldığı hastanede ortak basın toplantısı düzenledi. Kalinak, Fico'nun hala ameliyatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Fico'nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu ve "durumun kötü" olduğunu aktardı. Kalinak, Fico'nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını ve her şeyin doktorların elinde olduğunu açıkladı.

Estok ise, saldırının motivasyonunun siyasi olduğundan şüphelendiklerini belirterek, vatandaşlar ve medyayı, saldırı sonrasında nefret içerikli paylaşım ve eylemlerden kaçınmaya davet etti. Estok, saldırganın 5 el ateş ettiğini ve Fico'nun karnından vurulduğunu söyledi.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova

SLOVAKYA CUMHURBAŞKANI CAPUTOVA'DAN AÇIKLAMA
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Fico'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili "Bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan ve mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığım acımasız ve pervasız saldırı beni tamamen şok etti. Bu kritik anda kendisine güç ve hızlı iyileşme diliyorum. Düşüncelerim onun ailesi ve yakınlarıyla birlikte" açıklamasını yaptı

Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı ve ana muhalefet partisi Progressive Slovakia lideri Michal Simecka, Başbakan Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Simecka, yaptığı açıklamada, "Başbakan Robert Fico'nun Handlova'da vurulması karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım. Tüm şiddet olaylarını kesin bir dille ve şiddetle kınıyoruz. Başbakan Fico'nun iyi olmasını ve bu korkunç eylemin en kısa zamanda aydınlatılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Fico'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili "Benim ve Sırbistan'ın çok iyi bir dostu olan Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimi karşısında şok oldum. Sevgili dostum, senin için ve sağlığın için dua ediyorum" açıklamasını yaptı.



"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı için geçmiş olsun mesajı!

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AK PARTİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Slovakya Başbakanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımda;

''Slovakya Başbakanı Sn Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıyı kınıyoruz. Sn Başbakana acil şifalar diliyoruz. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' denildi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise "Motivasyonu ne olursa olsun, Robert Fico'ya yapılan saldırı kesinlikle kınanmalıdır. Toplumda düşmanlığın ve saldırganlığın derinleşmesinin ne kadar ileri gidebileceğine dair bize bir uyarı olmalı. Robert Fico'nun bu olaydan zarar görmemesini diliyorum" mesajını paylaştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Arkadaşım Başbakan Robert Fico'ya yapılan menfur saldırı beni derinden sarstı. Sağlığı ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz! Tanrı onu ve ülkesini korusun!" dedi.

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ, SLOVAKYA HÜKÜMETİ İLE YAKIN TEMASTA VE YARDIMA HAZIR"
Suikast girişiminin ardından bir yazılı açıklama yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya saldırı haberi ile telaşlanmış durumdayım. Jill ile birlikte acilen şifa bulması için dua ediyoruz. Düşüncelerimiz, ailesi ve Slovakya halkı ile birlikte. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz. Büyükelçiliğimiz, Slovakya hükümeti ile yakın temasta ve yardıma hazır" dedi.

RUSYA'DAN DESTEK MESAJI

Rossiya-1 televizyon kanalındaki bir programa katılan Zaharova, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Başbakan Fico'ya saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Fico'yu Rusya'nın dostu olarak tanıyoruz. O, bu dramatik tarihi zamanda, insanlık tarihinin dönüm noktasında Batı'nın ana akımı ile uyuşmayan görüşünü ifade etmekten korkmayan birisi." diye konuştu.

PUTİN'DEN FİCO'YA ACİL ŞİFALAR DİLEĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'ya gönderdiği telgrafta, Fico'ya acil şifalar dileğinde bulunarak, "Bu korkunç suçun haklı tarafı olamaz." ifadesini kullandı.

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