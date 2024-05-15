Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, toplantıdayken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Fico saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

AVRUPA'DA SUİKAST ALARMI: LİDERLER PANİKTE

Fico'ya yönelik saldırının ardından Batı adeta alarma geçti. İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere'nin kimyasal, biyolojik ve nükleer savunma birimi olan Birinci Kraliyet Tank Alayı'nın eski komutanlarından Albay Hamish de Bretton-Gordon'un "Avrupa'da büyük riskler ve daha geniş bir saldırı tehdidi var, savaş yalnızca Putin'e yarar" dediğini kaydetti.

Bretton-Gordon'un ayrıca, "Bu, Batı'ya yönelik bir başka uyandırma çağrısıdır. Eğer Batı'nın güvenliğine yönelik bu son tehdidi göz ardı edersek Avrupa'da daha geniş bir savaşın içine çekilme şansı açıkça daha yüksek olacaktır" dedi.