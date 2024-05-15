Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?

SLOVAKYA CUMHURBAŞKANI CAPUTOVA'DAN AÇIKLAMA
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Fico'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili "Bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan ve mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığım acımasız ve pervasız saldırı beni tamamen şok etti. Bu kritik anda kendisine güç ve hızlı iyileşme diliyorum. Düşüncelerim onun ailesi ve yakınlarıyla birlikte" açıklamasını yaptı
Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı ve ana muhalefet partisi Progressive Slovakia lideri Michal Simecka, Başbakan Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı.
Simecka, yaptığı açıklamada, "Başbakan Robert Fico'nun Handlova'da vurulması karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım. Tüm şiddet olaylarını kesin bir dille ve şiddetle kınıyoruz. Başbakan Fico'nun iyi olmasını ve bu korkunç eylemin en kısa zamanda aydınlatılmasını ümit ediyoruz" dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Fico'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili "Benim ve Sırbistan'ın çok iyi bir dostu olan Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimi karşısında şok oldum. Sevgili dostum, senin için ve sağlığın için dua ediyorum" açıklamasını yaptı.
"ŞİDDETLE KINIYORUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
AK PARTİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Slovakya Başbakanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımda;
''Slovakya Başbakanı Sn Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıyı kınıyoruz. Sn Başbakana acil şifalar diliyoruz. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' denildi.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise "Motivasyonu ne olursa olsun, Robert Fico'ya yapılan saldırı kesinlikle kınanmalıdır. Toplumda düşmanlığın ve saldırganlığın derinleşmesinin ne kadar ileri gidebileceğine dair bize bir uyarı olmalı. Robert Fico'nun bu olaydan zarar görmemesini diliyorum" mesajını paylaştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Arkadaşım Başbakan Robert Fico'ya yapılan menfur saldırı beni derinden sarstı. Sağlığı ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz! Tanrı onu ve ülkesini korusun!" dedi.
"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ, SLOVAKYA HÜKÜMETİ İLE YAKIN TEMASTA VE YARDIMA HAZIR"
Suikast girişiminin ardından bir yazılı açıklama yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya saldırı haberi ile telaşlanmış durumdayım. Jill ile birlikte acilen şifa bulması için dua ediyoruz. Düşüncelerimiz, ailesi ve Slovakya halkı ile birlikte. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz. Büyükelçiliğimiz, Slovakya hükümeti ile yakın temasta ve yardıma hazır" dedi.
RUSYA'DAN DESTEK MESAJI
Rossiya-1 televizyon kanalındaki bir programa katılan Zaharova, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Zaharova, "Başbakan Fico'ya saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Fico'yu Rusya'nın dostu olarak tanıyoruz. O, bu dramatik tarihi zamanda, insanlık tarihinin dönüm noktasında Batı'nın ana akımı ile uyuşmayan görüşünü ifade etmekten korkmayan birisi." diye konuştu.
PUTİN'DEN FİCO'YA ACİL ŞİFALAR DİLEĞİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'ya gönderdiği telgrafta, Fico'ya acil şifalar dileğinde bulunarak, "Bu korkunç suçun haklı tarafı olamaz." ifadesini kullandı.