Bazı illere 19 Mayıs’a kadar eylem yasağı getirildi! İşte o iller...

AĞRI'DA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE AÇIK HAVA TOPLANTILARINA GEÇİCİ YASAK GETİRİLDİ



Ağrı Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi. Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde, bu geceden itibaren 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler, dini ve milli bayramlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerinde 5442 sayılıİl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmasına karar verilmiştir."





BİTLİS'TE TÜM ETKİNLİKLERE 4 GÜNLÜK YASAK



Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin 4 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan sokak eylemlerine ilişkin Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın 16 Mayıs günü gerçekleştirilen karar duruşmasında, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ hakkında hapis cezası verilmesi sonucu kanunsuz sokak eylemleri gerçekleştirilebileceği değerlendirilmekte olup, İlimizde bahse konu olay ile ilgili olarak sosyal medya platformları üzerinden protesto eylemleri çağrısı yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu itibarla, eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 16 Mayıs günü saat 18:00'dan 19 Mayıs saat: 23.59' a kadar 4 gün süre ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."





DİYARBAKIR'DA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE AÇIK HAVA TOPLANTILARINA GEÇİCİ YASAK GETİRİLDİ



Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 20 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada duruşmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüleceğinin bilindiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi: "Daha önce kentte yaşanan vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla kent genelinde yasa dışı eylem ve etkinlik gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildi. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan kişi ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde bugün saat 18.45'ten 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."





MARDİN'DE 'EYLEM' YASAĞI



Mardin Valiliği, 16- 20 Mayıs arasında kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 16 Mayıs tarihinde saat 18.00'den geçerli olmak üzere kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 20 Mayıs saat 18.00'a kadar yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde 16 Mayıs tarihi saat 18.00 itibariyle, 20 Mayıs 2024 tarihi saat 18.00'a kadar 4 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, dron çekim faaliyetleri ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci Maddesinin c fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."