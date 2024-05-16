Bazı illere 19 Mayıs’a kadar eylem yasağı getirildi! İşte o iller...

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinlikler 19 Mayıs'a kadar yasaklandı.
Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinlikler 19 Mayıs'a kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma, yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesi, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hakkari ili coğrafi sınırları içinde 16 Mayıs saat 18.30'dan 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."
ADANA'DA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERE GEÇİCİ YASAK
Adana'da bugünden itibaren 19 Mayıs gece yarısına kadar gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içi ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.
Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'nın gerek kırsal alandaki silahlı kadrolarını arttırmak gerekse halk tabanındaki varlığının devamını sürdürüp tabanı canlı tutmak adına örgüte müzahir kişi ve kurumlar vasıtasıyla propaganda faaliyetlerini önemli ölçüde arttırarak geniş kitleleri kontrol altına almayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bu nedenle ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla park, bahçe, genel yollar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti teşkilat binaları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişlerinin, 5442 saylı İl idaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 16 Mayıs saat 01.00'den başlayarak 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."
AĞRI'DA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE AÇIK HAVA TOPLANTILARINA GEÇİCİ YASAK GETİRİLDİ
Ağrı Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.
Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde, bu geceden itibaren 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler, dini ve milli bayramlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerinde 5442 sayılıİl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmasına karar verilmiştir."
BİTLİS'TE TÜM ETKİNLİKLERE 4 GÜNLÜK YASAK
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin 4 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan sokak eylemlerine ilişkin Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın 16 Mayıs günü gerçekleştirilen karar duruşmasında, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ hakkında hapis cezası verilmesi sonucu kanunsuz sokak eylemleri gerçekleştirilebileceği değerlendirilmekte olup, İlimizde bahse konu olay ile ilgili olarak sosyal medya platformları üzerinden protesto eylemleri çağrısı yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu itibarla, eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 16 Mayıs günü saat 18:00'dan 19 Mayıs saat: 23.59' a kadar 4 gün süre ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."
DİYARBAKIR'DA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE AÇIK HAVA TOPLANTILARINA GEÇİCİ YASAK GETİRİLDİ
Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 20 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada duruşmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüleceğinin bilindiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"Daha önce kentte yaşanan vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla kent genelinde yasa dışı eylem ve etkinlik gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildi. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan kişi ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde bugün saat 18.45'ten 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."
MARDİN'DE 'EYLEM' YASAĞI
Mardin Valiliği, 16- 20 Mayıs arasında kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, 16 Mayıs tarihinde saat 18.00'den geçerli olmak üzere kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 20 Mayıs saat 18.00'a kadar yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde 16 Mayıs tarihi saat 18.00 itibariyle, 20 Mayıs 2024 tarihi saat 18.00'a kadar 4 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, dron çekim faaliyetleri ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci Maddesinin c fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."
ŞIRNAK'TA EYLEM YASAĞI
Şırnak Valiliği, 16- 19 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 16 Mayıs tarihinde saat 18.00'den geçerli olmak üzere kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 19 Mayıs tarihinde saat 23.59'a kadar yasak getirildiği belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron, paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür gibi dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde, coğrafi alan, il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında, 16 Mayıs günü saat 18.00'dan 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."
TUNCELİ'DE EYLEM VE ETKİNLİKLER 4 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI
Tunceli'de milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması için çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, sadece Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ile kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."