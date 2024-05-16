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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi: Gazze Filistinlilerindir!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda ''Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 20:21 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 20:24
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi: Gazze Filistinlilerindir!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'in Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile görüştü. Görüşmeye, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da katıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Filistin'in kıymetli Büyükelçisi Sayın Faed Mustafa ile bir araya geldik. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.'' dedi.

Yerlikaya ifadelerine şöyle devam etti: ''7 Ekim'den bu yana zalimlikte sınır tanımayan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettikleri gibi, 'Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır.' Türkiye, her daim Filistinli kardeşlerinin yanındadır ve daima da yanında olmaya devam edecektir."

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