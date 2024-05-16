Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı dünya listesinde! En çok takip edilen gezi rehberi 6 rota arasında gösterdi

"İstanbul'un Sirkeci sahil hattı boyunca ilerleyin ve eski halinin bir gölgesi olduğunu görün. İstanbul'un Sultanahmet semtinde, Boğaziçi kıyısında bulunan Sirkeci, en çok da efsanevi Doğu Ekspresi trenlerinin bir zamanlar son durağı olarak bilinir. Ancak, Sirkeci 2013 yılında uzun mesafe hizmetlerini durdurmuştu. Şehir Sirkeci etrafında koşuştururken, yer seviyesindeki platformlar kullanılmamış durumda kaldı, yer altındaki Marmaray tren hattı ise eski şehrin altından Avrupa'dan Asya'ya yolcu taşıyor."

"Ancak, eski Sirkeci'de hala hayat var. Kazlıçeşme'ye yeni açılan 8.3 kilometrelik hafif raylı sistem trenleri orijinal tren garına geri getiriyor. Zamanla, bu yenilenmiş hatlar Sofya ve Bükreş'e giden hizmetler Marmaray hattının batı ucundaki daha az uygun kalkış noktası olan Halkalı yerine Boğaziçi kıyılarına dönüşünü bile görebilir.

Nostaljik gezginlerin, Avrupa'nın en eski istasyonlarından birini bu hattı kullanmalı. Hatta bu hat belki de yeni duraklardan biri olan Kumkapı'da deniz ürünleri yemeğini yemesi için bir trene binme bahanesidir."

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİ SEYAHAT EDİYOR

Bulunduğu güzergahı ve seyir güzelliği ile İstanbul'a kazandırılan yeşil alanlarıyla, parkları ve bisiklet yoluyla çevre ve insan odaklı projeyi gündeme taşınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, İstanbullular tarafından da büyük ilgi gördü.