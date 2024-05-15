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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ateşkes görüşmelerine ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Tarafların başta uzlaşmama alanları genişti. Katarlı ve Mısırlı arkadaşlar yoğun çalıştılar. Biz de Türkiye olarak gerekli çabaları gösterdik. Hamas'la iletişim halindeydik. Konunun tıkandığı yer İsrail'in kalıcı bir ateşkes istememesi. Hamas'ın da, "Ben rehineleri vermeyi kabul edeceğim, karşısında da ateşkes bekliyorum" talebi var. İsrail bunu kabul etmiyor. İsrail bu müzakereleri devam ettiriyordu, çünkü Hamas'ın reddedeceğini bekliyordu. Açığa çıktı, İsrail ateşkesi istemiyor" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 21:16 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 22:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye son derece büyük bir gündeme sahip. Dış politika hedeflerimizi hem yöntem olarak, hem de hedef olarak bir tasvipe tabi tuttuk. Önemli olan, hedefimiz, bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması.

Türkiye bölgesinde ekonomik ve siyasi olarak dev olan bir ülke. Barış konusunu güvenliğin en önemli aşaması olarak görüyoruz.

Yeni yapılandırmada belli coğrafyaları mikroya aldık. Latin Amerika'yı ayrı bir genel müdürlük yaptık. Afrika'daki genel müdürlük sayımızı 3'e çıkarıyoruz. Türk devletleri ile ilgili genel müdürlük kuruyoruz. Bunlar coğrafya ile ilgili konular. Denkleme yeni disiplinler getirmek gerekiyor.

Konsolosluk ve Türk vatandaşları ile ilgili konular, onlar için de ayrı bir genel müdürlük yaptık. Amacımız, bizim için önemli konuları daha odaklı bir şekilde yönetmek.


TÜRKİYE VE ABD, GAZZE KONUSUNDA NEREDE UZLAŞIYOR VE AYRIŞIYOR?

Nerde ayrışıyoruz, onlar kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor. Biz de Filistin'i destekliyoruz. Bu bir ayrım noktası. Büyük devletlerin bir özelliği vardır, şuna bakmanız lazım. Konular arasında ayrım yapabiliyor mu? Kavga konularında kavga edip, iş birliği konusunda iş birlikleri devam ediyor mu? Bizim de ABD ile böyle anlaşamadığımız, konuşarak çözmeye çalıştığımız, iş birliği yaptığımız alanlar da var.

Gazze meselesinde şu anda ABD'nin askeri desteği olmadan İsrail'in bu denli cüret içerisinde soykırım yapması mümkün değil. ABD Başkanı kendisi de söyledi. Nerede uzlaşıyoruz? Geldiğimiz noktada ateşkes konusunda uzlaşımız var. O konuda bir çalışma var. Bugün de ABD'li mevkidaşımla bu konuyu konuştum. İki devletli çözümün olmadığı durumda bu sorunun sürekli kendini tekrarlayacak bir patoloji olduğu konusunda hem fikiriz.


"İSRAİL'İN ABD VE BATI'YA MALİYETİ ARTIYOR"

ABD'deki siyasal anlayışın İsrail'in bu katliamların önüne geçmesini düşünmüyorum. Niyet olabilir. ABD'de üniversitelerde protestolar var. Bu da siyasilere belli mesajları gönderiyor. İsrail'in her geçen gün ABD'ye ve Batı'ya maliyeti artıyor.

Birçok ülke İsrail konusunda adım atmaktan çekiniyor. Çünkü ABD ve Batı'nın ürettiği algıdan ve kendi kendilerine uyguladıkları sınırlamalardan dolayı. Bir yerde öncülüğe ihtiyaçları oluyor. Bunu da büyük bir hassasiyetle yürütmeye çalışıyoruz.


GAZZE İÇİN KAHİRE'DEKİ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Tarafların başta uzlaşmama alanları genişti. Katarlı ve Mısırlı arkadaşlar yoğun çalıştılar. Biz de Türkiye olarak gerekli çabaları gösterdik. Hamas'la iletişim halindeydik. Konunun tıkandığı yer İsrail'in kalıcı bir ateşkes istememesi. Hamas'ın da, "Ben rehineleri vermeyi kabul edeceğim, karşısında da ateşkes bekliyorum" talebi var. İsrail bunu kabul etmiyor. İsrail bu müzakereleri devam ettiriyordu, çünkü Hamas'ın reddedeceğini bekliyordu. Açığa çıktı, İsrail ateşkesi istemiyor.

ABD'li, Katarlı mevkidaşlarımla, Hamas lideriyle de konuştum. Ateşkeste nerede duruyoruz bunu görmemiz gerekiyordu. Geçen hafta neredeysek oradayız, tıkanmışlık durumundayız. ABD, İsrail'i zorlamak durumunda. ABD seçimlere giderken Biden'a kendi kamuoyunun belli bir kısmından büyük tepki geliyor.

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