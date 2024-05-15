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Gaziantep'te FETÖ operasyonu! Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın: 1 tutuklama

FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep’te FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik kıskaç operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 23:15 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 23:52
Gaziantep’te FETÖ operasyonu! Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın: 1 tutuklama

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Gaziantep'te FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik kıskaç operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu!

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik "Kıskaç-15" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Gaziantep'te de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şok baskınlar yapıldı.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda 8'i kadın 20 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 13 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik tarafından şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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6'sı kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yakalanan şüpheli şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli ise tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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