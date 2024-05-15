Hacker ve oyunculu dolandırıcılık şebekesine İzmir merkezli operasyon! 17’lik Zeus tek tek kodladı: Dolandırılacak...

TEK TEK KODLADILAR: DOLANDIRILDI, DOLANDIRILACAK
Çeşitli yöntemler ile vatandaşlar dolandırarak günlük 5 milyon TL'ye yakın kazanç elde ettiği öğrenilen şebekenin içerisinde, eski dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca 'Zeus' kod adlı 17 yaşında bir hackerın bulunduğu belirtildi. Zeus kod adlı çete üyesinin, dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği belirlendi. Hackerın bilgisayarında 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenildi.
OPERASYON DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslere yapılan operasyon, dron ile görüntülendi. Şüphelilerin Çeşme ilçesindeki adresinde yapılan aramada, 23 dizüstü bilgisayar, 44 adet tuşlu telefon, 36 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar, 1 'call center' cihazı, 17 USB hafıza kartı, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme, yaklaşık 20 gram metamfetamin, yaklaşık 35 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan hacker ve diger 10 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Çok sayıda vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde eden 11 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.