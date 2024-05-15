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Hacker ve oyunculu dolandırıcılık şebekesine İzmir merkezli operasyon! 17'lik Zeus tek tek kodladı: Dolandırılacak...

İzmir merkezli 3 ilde, jandarma ekipleri lüks villalar kiralayarak bilişim sistemleri üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 11 kişi arasında, daha önce dizi ve filmlerde oynayan 1 oyuncu ile 17 yaşındaki 'Zeus' kod adlı hacker ve 5 yıldır firari olan 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A.'nın da olduğu öğrenildi. Hackerın bilgisayarında 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:02 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:20
Hacker ve oyunculu dolandırıcılık şebekesine İzmir merkezli operasyon! 17’lik Zeus tek tek kodladı: Dolandırılacak...

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İzmir merkezli 3 ilde, jandarma ekipleri lüks villalar kiralayarak bilişim sistemleri üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekeyi çökertti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir şebekenin İzmir merkezli Aydın ve Balıkesir illerinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Lüks villalar kiralayarak kurdukları sistemler ile vatandaşları arayarak kendilerini avukat, hakim, savcı, banka görevlisi, polis ve asker gibi tanıtarak dolandırdıkları öğrenildi. Birçok şikayeti değerlendiren jandarma ekipleri, iz sürerek şebekenin faaliyet gösterdiği İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslerini tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonrasında eş zamanlı operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda komandolar da yer aldı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hacker ve oyunculu dolandırıcılık şebekesine operasyon

VİLLADAKİ PİTBULL İÇİN VETERİNER
Operasyon kapsamında, Çeşme ilçesindeki lüks bir villada bulunan şüpheliler, koruma amaçlı bahçesinde yasaklı ırk olan 'Pitbull' cinsi iki köpeği beslediği öğrenildi. Jandarma ekipleri, önceden yapılan gözlemde bahçede bulunan köpeklerin tespit edilmesinin ardından operasyona veteriner getirerek iki köpeği de sakinleştirici ile etkisiz hale getirdiği bildirildi. Operasyon kapsamında, şebeke lideri C.A. da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şebeke elebaşı C.A.'nın hakkında, 47 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu ve 5 yıldır firari olduğu bildirildi. C.A.'nın üzerinde sahte avukat kimliği olduğu ortaya çıktı.

TEK TEK KODLADILAR: DOLANDIRILDI, DOLANDIRILACAK
Çeşitli yöntemler ile vatandaşlar dolandırarak günlük 5 milyon TL'ye yakın kazanç elde ettiği öğrenilen şebekenin içerisinde, eski dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca 'Zeus' kod adlı 17 yaşında bir hackerın bulunduğu belirtildi. Zeus kod adlı çete üyesinin, dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği belirlendi. Hackerın bilgisayarında 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenildi.

OPERASYON DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslere yapılan operasyon, dron ile görüntülendi. Şüphelilerin Çeşme ilçesindeki adresinde yapılan aramada, 23 dizüstü bilgisayar, 44 adet tuşlu telefon, 36 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar, 1 'call center' cihazı, 17 USB hafıza kartı, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme, yaklaşık 20 gram metamfetamin, yaklaşık 35 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan hacker ve diger 10 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Çok sayıda vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde eden 11 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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