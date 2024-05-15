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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü paylaşımı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 21:10 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 21:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü’nü paylaşımı

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Beşerî ve sosyal hayatımızın temel direği olan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum. Resmî Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesinin, aile müessesesini her türlü tehditlerden koruyacak, aile yapımızı ve değerlerimizi kuvvetlendirecek çalışmalarımıza zemin teşkil edeceğine inanıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın da ailelerimiz başta olmak üzere milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz.

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