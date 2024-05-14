Tuz Ekspresi güzergahı, bilet ve sefer bilgileri... Doğu Ekspresi’ne yeni rakip geliyor!

DESTEK VE BAŞVURU BİLGİLERİ

KUZKA'nın açıklamasına göre, desteklerden yararlanmak isteyen acenteler, 30 Kasım 2024'e kadar düzenleyecekleri turlar için KUZKA'ya proje başvurusunda bulunabilecekler. Başvurular için son tarih ise 31 Ekim 2024 Perşembe saat 23.59 olarak belirlendi.

VALİ MUSTAFA FIRAT TAŞOLAR'IN AÇIKLAMALARI

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Vali Taşolar, "Kapasitesi 250 kişilik olan trenler ile toplamda 4 seferde 1000 kişiyi şehrimize getirmeyi planlıyoruz. Bu 4 seferi başarıyla tamamladığımızda, sonraki dönemlerde Çankırı, Ankara'nın günübirlik turizm merkezlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda turizm anlamında Çankırı'ya artı katma değer sağlayacağına inanıyorum. Planlamalarımızı ona göre yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.