SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING Bank hesaplama silbaştan: 850.000 TL konut kredisinin aylık taksiti!

Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için, konut kredisi faiz oranları, bu hayalin gerçeğe dönüşme yolundaki en kritik faktörlerden biridir. Özellikle son zamanlarda konut fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte, alıcılar için uygun kredi seçeneklerini bulmak daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye'nin önde gelen bankalarının uyguladığı konut kredisi faiz oranları, alıcıların karar süreçlerinde büyük bir rol oynamaktadır. İşte 850.000 TL konut kredisinin aylık TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING Bank taksiti!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 10:24 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 10:26
TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING Bank hesaplama silbaştan: 850.000 TL konut kredisinin aylık taksiti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları, alım kararı vermede kritik bir faktördür. Faiz oranlarındaki küçük farklar bile uzun vadede büyük maliyet farklarına yol açabilir. Bu nedenle, kredi çekmeden önce tüm bankaların kredi koşullarını detaylı bir şekilde karşılaştırmak, en uygun ve avantajlı teklifi bulmanıza yardımcı olacaktır. Ev alırken hem kredi koşullarını hem de piyasadaki konut fiyatlarını iyi analiz etmek, sizin için en uygun seçeneği belirlemenize olanak tanır.

Konut Kredisi Faiz Oranları ve Piyasa Durumu: Hangi Banka Ne Kadar Faiz Uyguluyor?

Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranları büyük önem taşır. Özellikle son dönemde konut fiyatlarının yüksek seyretmesi, alıcıları kredi seçeneklerini daha detaylı araştırmaya itiyor. Türkiye'nin önde gelen bankaları olan TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, ING Bank ve İş Bankası'nın uyguladıkları güncel konut kredisi faiz oranlarına dair bilgileri sizler için derledik.

Konut Kredisi Faiz Oranları: Bankalar Ne Sunuyor?

Akbank İlk Evim Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,10
  • Aylık Taksit: 27.043,46 TL
  • Toplam Ödeme: 3.264.085 TL

ING Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,14
  • Aylık Taksit: 27.359,66 TL
  • Toplam Ödeme: 3.297.529 TL

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

  • Faiz Oranı: %3,20
  • Aylık Taksit: 27.835,38 TL
  • Toplam Ödeme: 3.359.289 TL

VakıfBank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,79
  • Aylık Taksit: 32.590,34 TL
  • Toplam Ödeme: 3.926.090 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %4,29
  • Aylık Taksit: 36.702,45 TL
  • Toplam Ödeme: 4.415.918 TL

Yapı Kredi Konut Kredisi Detayları

  • Faiz Oranı: %3,55
  • Aylık Taksit: 30.640,90 TL
  • Toplam Ödeme: 3.690.349 TL

Yapı Kredi Bankası, ev sahibi olmak isteyen bireyler için sunduğu konut kredisinde rekabetçi bir faiz oranı teklif ediyor. Bankanın kredi paketi, piyasada bulunan diğer banka teklifleriyle kıyaslandığında, orta düzeyde bir faiz oranına sahip. Bu kredi paketi ile müşteriler, uzun vadede dengeli bir ödeme planı ve yönetilebilir taksitlerle ev sahibi olma şansını yakalayabilirler.

Konut Fiyatlarında Avantajlı Dönem

Son iki yılda maliyet baskılarına rağmen artan konut fiyatları, kredi olanaklarının daralmasıyla birlikte durağan bir döneme girmiştir. İnşaat firmalarının nakit sıkıntısı çekmesi, piyasada uygun fiyatlı konut bulma fırsatlarını artırmıştır. Ancak bu fırsatları değerlendirebilmek için kapsamlı bir piyasa araştırması yapmak gerekmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e iade-i ziyaret! Erdoğan’dan CHP ziyareti hakkında açıklama
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Başkan Erdoğan’dan Hamas çıkışı: Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyorlar | Katil İsrail’e sert sözler
Nekbe 2024: Büyük Felaket’in 76. yıldönümünde sürgün ve ilhak! Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’dan direniş mesajı: Diz çökmeyeceğiz
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kumpas açıklaması: FETÖVARİ taktikler! Kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA