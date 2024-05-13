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Son dakika: İstanbul'da yağmur trafiği! Trafik yoğunluğu yüzde 58!

Son dakika haberleri... Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre saat 9 sularında trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyelerini bulurken saat 10:30 sularında yüzde 58'e düştü.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 09:22 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 10:35
Son dakika: İstanbul’da yağmur trafiği! Trafik yoğunluğu yüzde 58!

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Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Cevizlibağ'dan başlayan yoğun trafik, Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerine kadar devam ediyor.

Nurtepe Viyadüğü, Okmeydanı-Hasdal kavşağı yönü, TEM Hasdal Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik ağır seyrederken, Bağcılar Yüzyıl mevkisinde her iki yönde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ispartakule'den başlayan araç yoğunluğu Mahmutbey'e kadar sürüyor.

Sahil yolunda Karaköy-Ortaköy arasında çift yönlü bölgesel yoğunluk yaşanıyor.

ANADOLU YAKASINDAKİ YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk dikkati çekiyor.

D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ile Göztepe ve Bostancı mevkilerinde araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Kozyatağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da yoğunluk gözleniyor.

Sancaktepe-Ataşehir ile Şile otoyolunda Altunizade ve Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 74 ölçüldü.

Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalıkta ilerlemeye çalışıyor.

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