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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı: Annenin kırılması ve gücenmesi alemin mahzunlaşmasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü vesilesiyle dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Bahçeli, "Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır. Onları üzmeyelim, incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim. Annenin kırılması ve gücenmesi alemin mahzunlaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 13:53 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 13:53
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Anneler Günü’ mesajı: Annenin kırılması ve gücenmesi alemin mahzunlaşmasıdır

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fani hayatın gerçek anlamının, annelerin muhterem varlığında ve muazzez vakarında mahfuz olduğunu belirtti.

Annenin, merhamet ve metanet duygusunun nişanesi, karşılıksız sevgiyle beraber, sabır ve sağduyunun timsali olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Annenin kırılması ve gücenmesi alemin mahzunlaşmasıdır. Fedakarlığın burcu olan annelerimizin hayır dualarına layık olabilmek niyazıyla, hayatta olan annelerimize sağlıklı bir ömür, halen tedavi altında olanlara şifalar, vefat eden annelerimize de Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum" ifadelerini kullandı.



"GÜNEŞİMİZ VE GÜLDESTEMİZDİR"

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanları şu şekilde;

"Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır. Onları üzmeyelim, onları incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim. Bilelim ki anne hayattaki ilk ışığımız, ilk sıcaklığımız, ilk güvencemiz, ilk nefesle son nefes arasındaki güneşimiz ve güldestemizdir. Annenin kırılması ve gücenmesi alemin mahzunlaşmasıdır. Fedakarlığın burcu olan annelerimizin hayır dualarına layık olabilmek niyazıyla, hayatta olan annelerimize sağlıklı bir ömür, halen tedavi altında olanlara şifalar, vefat eden annelerimize de Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum. En başta şehit annelerimiz olmak kaydıyla, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, sonsuz hürmetlerimi sunuyorum."


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