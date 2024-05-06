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DEM Partili Çiçek Otlu’nun kardeşi terörist çıktı! Para transferi tespit edildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi Gökçe Otlu Talipoğlu'na MLKP silahlı terör örgütü üyeliği suçundan dava açıldı. Terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden MLKP üyesi olan Talipoğlu'nun, örgüt talimatıyla cezaevilerinde bulunan kişilerin açlık grevinde olup olmadığı, kaç günleri kaldığı, sağlık durumları vs. gibi durumları takip eden sorumlu olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 07:37 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 14:09
DEM Partili Çiçek Otlu’nun kardeşi terörist çıktı! Para transferi tespit edildi

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MLKP silahlı terör örgütünün sözde kongreleri sonrasında Ankara'da yeniden eylemde bulunabilecekleri ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında istihbarat birimlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 8 Mart'ta operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi Gökçe Otlu Talipoğlu sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Gökçe Otlu TalipoğluGökçe Otlu Talipoğlu


Başsavcılık tarafından Talipoğlu hakkında 'MLKP silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Milletvekili Otlu'nun kardeşi hakkında hazırlanan iddianamede, Talipoğlu'nun MLKP silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren çeşitli parti ve kuruluşlar bünyesinde etkinliklere katıldığı ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ankara temsilcisi olduğu ortaya çıktı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu.DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu.


PKK YAYINLARI ELE GEÇİRİLDİ
Talipoğlu'nun evinde yapılan aramada ele geçirilen yazılı yayınlar ile dijital materyallerde PKK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA Star (Özgür Kadın Birlikleri) kongre içerikleri, PKK üyelerinin yazıları, örgüte müzahir kitaplar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen Fırat Neval Kod Özgür Namoğlu, örgütün sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz ile olan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in fotoğrafları olduğu tespit edildi.


PKK'NIN KADIN YAPILANMASI ÜYELERİNİN MATERYALLERİNİ TOPLADI
İddianamede, 2016'dan sonra MLKP ve PKK silahlı terör örgütlerinin gerek silahlı alanda gerekse silahsız alanlarda legal görünümlü illegal faaliyetlerde bulunulduğu aktarıldı. Talipoğlu'nun PKK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA Star ve kadın örgüt mensuplarına ilişkin herkeste bulunamayacak bilgi, belge, doküman, yönetmelik, resim, kitap ve materyallerini de bulundurduğu belirtildi.



CEZAEVLERİNDEKİ AÇLIK GREVLERİNDEN SORUMLU
İddianamede Talipoğlu'na ait yer alan TAPE kayıtlarında kişisel yakınlıkta öte örgüt üyesi talimatlarının yerine yetirilmesi kapsamında ceza infaz kurumunda bulunan kişilerin açlık grevinde olup olmadığı, kaç günleri kaldığı, sağlık durumları vs. gibi sorumlu düzeyde görüşmeler yaptığı tespit edildi.

DESTEKLEYİCİ PAYLAŞIMLARI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Ele geçirilen dijital dökümanlarda tutuklu/hükümlü bulunan kişiler ve ceza infaz kurumlarının liste halinde tutulduğu ve takip edildiği belirlenirken, silahlı düzeyde PKK-MLKP, legal görünümlü illegal faaliyetlerde ESP ve diğer part işbirlikleri ile çok sayıda irtibatlı ve itisaklı sosyal medya hesabı ile destekleyici paylaşımlar yaptığı aktarıldı.



ÖRGÜT TALİMATIYLA KADIN YAPILANMALARINI ARAŞTIRDI
Talipoğlu'nun 2018-2024 yılları arasında aktif silahlı terör örgütü üyesi olduğu, MLKP/PKK silahlı terör örgütlerinin 2016'dan sonra birlikte hareket ettiği dönemde kadın unsuru üzerinden örgütlerin kadın yapılanmaları, kadın sorunu, fiilen eylemde bulunan ve hayatını kaybeden kadın örgüt üyelerine ilişkin araştırmalar yaparak örgüt talimatıyla hareket ettiğine dikkat çekildi.

ÖRGÜTSEL PARA TRAFİĞİ
Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Ocak 2019- Mayıs 2019 tarihleri arasında tutuklu ablasını cezaevinde görüşe gittiği, Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay'la buluşmalarının olduğu tespit edildi. Örgüt üyeleriyle de telefon irtibatı bulunan Talipoğlu'nun iddianamede yer alan MASAK raporunda örgüt üyeleriyle para transferlerinin olduğu belirlendi.



KAPALI TELEFONLA TEDBİR
İstihbarat birimlerince sanığın telefon hattı üzerinde yapılan teknik incelemede Talipoğlunun cuma günleri telefonunu açtığı ve cezaevinde olan örgüt üyeleriyle açlık grevi eylemleri hakkında görüşmeye yaptığı tespit edildi. İddianamede Talipoğlu'nun gözaltında kaldığı süre içerisinde slogan atarak, açlık grevi yaparak ve susma hakkını kullanarak örgütsel tavır takındığı aktarıldı.

9 ilde eş zamanlı operasyon | DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu’nun evinden terörist çıktı
9 ilde eş zamanlı operasyon | DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun evinden terörist çıktı

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