DEM Partili Çiçek Otlu’nun kardeşi terörist çıktı! Para transferi tespit edildi



PKK'NIN KADIN YAPILANMASI ÜYELERİNİN MATERYALLERİNİ TOPLADI

İddianamede, 2016'dan sonra MLKP ve PKK silahlı terör örgütlerinin gerek silahlı alanda gerekse silahsız alanlarda legal görünümlü illegal faaliyetlerde bulunulduğu aktarıldı. Talipoğlu'nun PKK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA Star ve kadın örgüt mensuplarına ilişkin herkeste bulunamayacak bilgi, belge, doküman, yönetmelik, resim, kitap ve materyallerini de bulundurduğu belirtildi.





CEZAEVLERİNDEKİ AÇLIK GREVLERİNDEN SORUMLU

İddianamede Talipoğlu'na ait yer alan TAPE kayıtlarında kişisel yakınlıkta öte örgüt üyesi talimatlarının yerine yetirilmesi kapsamında ceza infaz kurumunda bulunan kişilerin açlık grevinde olup olmadığı, kaç günleri kaldığı, sağlık durumları vs. gibi sorumlu düzeyde görüşmeler yaptığı tespit edildi.

DESTEKLEYİCİ PAYLAŞIMLARI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ele geçirilen dijital dökümanlarda tutuklu/hükümlü bulunan kişiler ve ceza infaz kurumlarının liste halinde tutulduğu ve takip edildiği belirlenirken, silahlı düzeyde PKK-MLKP, legal görünümlü illegal faaliyetlerde ESP ve diğer part işbirlikleri ile çok sayıda irtibatlı ve itisaklı sosyal medya hesabı ile destekleyici paylaşımlar yaptığı aktarıldı.





ÖRGÜT TALİMATIYLA KADIN YAPILANMALARINI ARAŞTIRDI

Talipoğlu'nun 2018-2024 yılları arasında aktif silahlı terör örgütü üyesi olduğu, MLKP/PKK silahlı terör örgütlerinin 2016'dan sonra birlikte hareket ettiği dönemde kadın unsuru üzerinden örgütlerin kadın yapılanmaları, kadın sorunu, fiilen eylemde bulunan ve hayatını kaybeden kadın örgüt üyelerine ilişkin araştırmalar yaparak örgüt talimatıyla hareket ettiğine dikkat çekildi.



ÖRGÜTSEL PARA TRAFİĞİ

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Ocak 2019- Mayıs 2019 tarihleri arasında tutuklu ablasını cezaevinde görüşe gittiği, Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay'la buluşmalarının olduğu tespit edildi. Örgüt üyeleriyle de telefon irtibatı bulunan Talipoğlu'nun iddianamede yer alan MASAK raporunda örgüt üyeleriyle para transferlerinin olduğu belirlendi.