DEM Partili Çiçek Otlu’nun kardeşi terörist çıktı! Para transferi tespit edildi

MLKP silahlı terör örgütünün sözde kongreleri sonrasında Ankara'da yeniden eylemde bulunabilecekleri ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında istihbarat birimlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 8 Mart'ta operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi Gökçe Otlu Talipoğlu sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Gökçe Otlu Talipoğlu
Başsavcılık tarafından Talipoğlu hakkında 'MLKP silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Milletvekili Otlu'nun kardeşi hakkında hazırlanan iddianamede, Talipoğlu'nun MLKP silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren çeşitli parti ve kuruluşlar bünyesinde etkinliklere katıldığı ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ankara temsilcisi olduğu ortaya çıktı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu.
PKK YAYINLARI ELE GEÇİRİLDİ
Talipoğlu'nun evinde yapılan aramada ele geçirilen yazılı yayınlar ile dijital materyallerde PKK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA Star (Özgür Kadın Birlikleri) kongre içerikleri, PKK üyelerinin yazıları, örgüte müzahir kitaplar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen Fırat Neval Kod Özgür Namoğlu, örgütün sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz ile olan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in fotoğrafları olduğu tespit edildi.