Son dakika: MSB duyurdu: Hakurk, Metina ve Gara’da hain temizliği:16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! Aralarında yöneticiler de var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen sözde örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız" denildi.

BAKAN GÜLER KUVVET KOMUTANLARIYLA TOPLANTI YAPTI

Öte yandan Türkiye Irak'ın kuzeyine yeni bir hareket planlarken kritik bir toplantı gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.