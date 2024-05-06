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Son dakika: 1 Mayıs'ta polise saldıran 11 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldıran 11 şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 12:23 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 18:50
Son dakika: 1 Mayıs’ta polise saldıran 11 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberleri... İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldıran 11 şüpheli tutuklandı.

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NE YAŞANMIŞTI?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, olaylara karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında çıkan olaylar sonrası tutuklamalara tepki göstermek için Eskişehir'de yapılan basın açıklaması sırasında 'Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette' slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y., S.A.K., C.L., A.S. ve D.T. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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