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İBB'nin ihmaliyle can veren Edanur son yolculuğuna uğurlandı! Vali Gül'den 'adli süreç' açıklaması... Kusuru olanın hesabı kesilecek

İBB'nin Küçükçekmece'deki kazı çalışması sonucunda oluşan su birikintisine düşerek can veren minik Edanur Gezer, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Kimlerin kusuru var adli süreçte belli olacak" dedi. Gül, "Ayrıca da ailenin kendi içerisinde birçok sıkıntısı var. Onlarla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 17:49 Güncelleme 29 Nisan 2024, 19:59
İBB’nin ihmaliyle can veren Edanur son yolculuğuna uğurlandı! Vali Gül’den ’adli süreç’ açıklaması... Kusuru olanın hesabı kesilecek

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26 Nisan'da İstanbul Küçükçekmece'de kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in öldüğü olayda İstanbul Valisi Davut Gül, küçük kızın cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

Edanur Gezer (5)

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Adem Yıldırım, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aile yakınları ve akrabaları katıldı.

Cemevi bahçesinde fenalaşan anne Nurcan Gezer, yakınları tarafından sakinleştirilirken, Eda Nur Gezer'in babası Emrah Bodur'un tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilmesinin ardından cenaze namazı kılındı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün jandarma komutanıyla konuşmasından sonra baba Emrah Bodur'un kelepçeleri çıkarılarak saf tutması sağlandı.

Kılınan namazın ardından Eda Nur Gezer'in cenazesi, Esenyurt Köyiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 5 yaşındaki Eda Nur'un, İBB'nin kazmış olduğu çamur çukuruna batarak hayatını kaybettiğini söyledi. Yıldırım, "Hiçbir önlem alınmamış. Çok ciddi bir ihmalkarlık söz konusu. Bu ihmalkarlık bir çocuğumuzun cinayete kurban gitmesine sebebiyet vermiştir. Asla hafife alabileceğimiz bir olay değildir. Bunun sorumluları, Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyesine varıncaya kadar her kimse yasa önünde tespitleri yapılacak. Biz de gerekli cezanın alınması için her türlü mücadeleyi ve katkıyı sunacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin acılı aileye kan parası vereceği yönünde ortaya atılan iddiaların olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu tür cinayetler, bu tür ihmalkarlıklar, kan parasıyla kapatılacak ihmalkarlık ve cinayetler değildir. Böyle bir şeye de müsaade etmeyeceğimizi ifade etmiş olayım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Beşiktaş'ta 29 işçinin hayatını kaybettiği olayı anımsatarak, "Orada da aynı ihmalkarlıklar var ama bir Allah'ın kulu çıkıp da 'Bizde böyle bir sorumluluk var' demedi. Neden? Çünkü cinayete kurban giden çocuğumuz CHP'li belediyelerin sorumluluğu döneminde vefat etti. Belediye CHP'li olmasaydı başka partiden olsaydı, hele AK Partili belediyenin sorumluluğunda olsaydı şu an Türkiye'de kıyamet kopuyordu. O olayın da takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

KUSUR VAR MI YOK MU BELLİ OLACAK

İstanbul Valisi Davut Gül de acı bir olay sonucu küçük kızın çukura düşerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin. Ölüm olayı olduğu için zaten otomatikman savcılık tarafından başlanan işlemler var. Bundan sonraki adli süreç orada devam edecek. İhmal var mı yok mu, kusur var mı yok mu, ne kadar var ne kadar yok ya da kimlerin kusuru var adli süreçte belli olacak." dedi.

Bundan sonraki sürecin savcılık tarafından yürütüleceğini ve kimlerin ihmal ve kusurunun olduğunun da adli makamların yapacağı incelemeler sonucu ortaya çıkacağını dile getiren Gül, "Ayrıca da ailenin kendi içerisinde birçok sıkıntısı var. Onlarla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız üzerine düşeni yapacak." diye konuştu.

Anne Nurcan Gezer'in Türk vatandaşlığı konusunda bazı problemlerinin olduğunu aktaran Vali Gül, "Bu süreçte ne yapılacak, bakacağız. Kan bağı var mı? Annenin babası Türk vatandaşı mı? Annesi Türk vatandaşı mı? Biliyorsunuz, nüfus ve tapu işlemlerinin objektif kriterleri var. Bu anlamda, bu çalışmalar yaptıktan sonra, eğer teknik anlamda yapılabilecek bir şey varsa zaten ilgili kurumlar yaparlar ama biz bu süreci hem sosyal hem ekonomik hem de adli anlamda takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eda Nur Gezer'i düştüğü su çukurundan çıkaran dayısı Selçuk Yaşar, olayda kimsenin kendilerine yardım etmediğini, çamurun içinden yeğenini çıkardığını, güvenlik önleminin alınmadığını, su dolu çukurun yaklaşık 2 metre derinliğinde olduğunu söyledi.

Teyze Sinem Yaşar ise çayırlık alanda su birikintisi olduğunu ancak çukurun fark edilmediğini, herhangi bir önlemin de alınmadığını ifade etti. Babaanne Sümbül Uflaz, sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirterek gözyaşı döktü.

İBB'NİN KAZDIĞI ÇUKURDA ÖLDÜ

Tarihler 26 Nisan'ı gösterdiğinde İstanbul Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda çok acı bir olay meydana geldi. İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer yaşamını yitirdi. Talihsiz yavrunun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Cenazeyi almak üzere 2 gün önce annesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

İddiaya göre, annenin kimliğinin olmaması ve babanın cezaevinde olması nedeniyle, babadan alınacak DNA örneğiyle yapılacak testin sonucuna göre cenazenin teslim edileceğinin söylediği öğrenildi.

İHMALİN SORUMLUSU İBB'DEN PİŞKİN SAVUNMA GECİKMEDİ


İhmal sonrası İBB'den yapılan açıklama ise pes dedirtti. Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında da "26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05'de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi" denildi.

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