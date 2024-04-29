İBB’nin ihmaliyle can veren Edanur son yolculuğuna uğurlandı! Vali Gül’den ’adli süreç’ açıklaması... Kusuru olanın hesabı kesilecek

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 5 yaşındaki Eda Nur'un, İBB'nin kazmış olduğu çamur çukuruna batarak hayatını kaybettiğini söyledi. Yıldırım, "Hiçbir önlem alınmamış. Çok ciddi bir ihmalkarlık söz konusu. Bu ihmalkarlık bir çocuğumuzun cinayete kurban gitmesine sebebiyet vermiştir. Asla hafife alabileceğimiz bir olay değildir. Bunun sorumluları, Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyesine varıncaya kadar her kimse yasa önünde tespitleri yapılacak. Biz de gerekli cezanın alınması için her türlü mücadeleyi ve katkıyı sunacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin acılı aileye kan parası vereceği yönünde ortaya atılan iddiaların olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu tür cinayetler, bu tür ihmalkarlıklar, kan parasıyla kapatılacak ihmalkarlık ve cinayetler değildir. Böyle bir şeye de müsaade etmeyeceğimizi ifade etmiş olayım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Beşiktaş'ta 29 işçinin hayatını kaybettiği olayı anımsatarak, "Orada da aynı ihmalkarlıklar var ama bir Allah'ın kulu çıkıp da 'Bizde böyle bir sorumluluk var' demedi. Neden? Çünkü cinayete kurban giden çocuğumuz CHP'li belediyelerin sorumluluğu döneminde vefat etti. Belediye CHP'li olmasaydı başka partiden olsaydı, hele AK Partili belediyenin sorumluluğunda olsaydı şu an Türkiye'de kıyamet kopuyordu. O olayın da takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.