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    • 14.06.2020 13:17
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    ifşacısı ile imamı kolkola

    ’da şehid edilen görevlilerinin ifşa edilmesi gerekçesiyle yargılanan ve kaçak olan ’in ’da yayın yapan Artı televizyonundaki programa ’nün İmamı olduğu belirtilen ’ın konuk olması dikkat çekti. konusunda açıklamalarda bulunan Has, Twitter hesabından da Libya konusundaki deniz yetki alanını yerdi. İşte o ileti ve konuşma:

    'da görevli olan Milli İstihbarat Teşkilatı () personelinin şehit edilmesi sonrasında bilgilerinin ifşa edilmesi ile ilgili dosyada hakkında yakalanma kararı çıkarılmıştı. Acarer hakkında iddianame düzenlenirken ayrıca yakalama kararı düzenlenmişti. 'dan yayın yapan Artı isimli televizyon kanalında program yapan Acaer'in canlı yayındaki konuğu dikkat çekti.

    Kanala konuk olarak imamı katıldı. Has hakkında FETÖ şüphelisi Enes G. için hazırlanan iddianamede, "2009 yılında üniversite okumak amacıyla FETÖ vasıtasıyla 'ya gittim. Burada beni karşılayan Abdurrahman İçyer, beni örgüt evine yerleştirdi. Kalmış olduğum örgüt evinde ev abisi Kerim Has isimli şahıstı" dediği öğrenilmişti.

    Cumhuriyet Başsavcılığı ise FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yürütülen soruşturmaya Has'ı da dahil etmişti.

    FETÖ imamı Kerim Has, Erk Acarer'in programında 'de yaz ayları sonuna doğru M4 karayolu açılmazsa operasyon olacağını iddia etti.

    DENİZ YETKİ ALANI ANLAŞMASINI YERDİ
    Has, Libya ile yapılan işbirliğinden de rahatsız olmuş ve sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:"Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının ayaklarının yere sağlam basmaması ayrı konu, ama Ankara'nın Serrac'a askeri desteğinin nedeni olarak bu anlaşmayı ileri sürmek hiç doğru değil. Zira askeri destek zaten bu tarihten (Kasım 2019) çok önce verilmeye başlanmıştı."

    DAMLA KAYA-SABAH

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