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AFAD açıkladı: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 23:12 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 02:07
AFAD açıkladı: Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) verilerine göre saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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