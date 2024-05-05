Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) verilerine göre saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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