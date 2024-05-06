Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! Bin şirket mercek altında

Edinilen bilgiye göre, incelemeye alınacak mükelleflerin risk analiz sisteminde yer alan senaryolara ve risk kriterlerine takılan orta ve büyük ölçekteki gerçek /tüzel mükellefler, kayıt dışılığın yüksek olduğu sektörler ile haklarında ihbar ve şikâyet bulunan mükelleflerden oluşacağı öğrenildi. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve Hazine'nin kaynaklarının etkin kullanımı için Maliye'nin vergi incelemeleri sahada hız kesmeden devam edecek. Vergi müfettişleri, kazançları ile harcamaları uyumlu olmayanlara, hileli KDV oranları uygulayarak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara ve kayıt dışı işlemlerde bulunanlara yönelik olarak da incelemelerine devam ediyor.