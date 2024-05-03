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THY Emlak Konut kura sonucu İSİM LİSTESİ! THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI! 1+1, 2+1, 3+1 Arnavutköy, Yenişehir...

İstanbul'un ev sahibi olmayanlarına umut veren bir proje olan Emlak Konut Yenişehir Evleri için heyecan dorukta! Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut iş birliğiyle başlatılan bu projede, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri sunuluyor. Peki, kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 08:08 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 08:08
THY Emlak Konut kura sonucu İSİM LİSTESİ! THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI! 1+1, 2+1, 3+1 Arnavutköy, Yenişehir...

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Kura çekilişi için geri sayım başladı. Emlak Konut Yenişehir Evleri için heyecanla beklenen kura çekilişi tarihini ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy'de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesinde ilk iki etabının kuraları 4 Mayıs günü saat 10.00'da çekilecek. Kura çekimi ise Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor.

İsim listesi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

2+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.592.000 TL

Peşinat (%20): 518.400 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL

1+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.088.000 TL

Peşinat (%20): 417.600 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL

3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 3.672.000 TL

Peşinat (%20): 734.400 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL

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