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THY Emlak Konut kura sonuçları 2024! THY Emlak Konut sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Konutları kura sonuçları isim listesi!

THY Emlak Konut, Arnavutköy bölgesindeki projeleriyle vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 2024 için başvuruların sona ermesiyle birlikte, heyecan kura sonuçlarını bekleyenler arasında artıyor. Ayrıca, Arnavutköy Yenişehir Evleri'nin başlangıcı ve teslim tarihleri de merak ediliyor. Peki, THY Emlak Konut sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 07:02 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:03
THY Emlak Konut kura sonuçları 2024! THY Emlak Konut sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Konutları kura sonuçları isim listesi!

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Binlerce vatandaşın merakla beklediği THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan kura çekilişi ve sonuçları, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki konut ihtiyacına çözüm olacak önemli bir adım olarak görülüyor. Yenişehir Konutları olarak bilinen bu proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sunuyor.

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dün inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.

Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.

Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım.

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

Daha önceden fiyat, ara ödeme, taksit tutarları belirlenen konutların 1+1 olanları 2 milyon 88 bin lira, 2+1 olanları 2 milyon 592 bin lira, 3+1 olanları ise 3 milyon 672 bin liradan satışa çıkacak. 10 yıl vadeli olarak ara ödemeler ve taksitlerle konutlara sahip olunacak. Taksitler 7500 liradan başlayacak.

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