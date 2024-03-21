THY Emlak Konut kura sonuçları 2024! THY Emlak Konut sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Arnavutköy Yenişehir Konutları kura sonuçları isim listesi!

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2
2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet
3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km
4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak
5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI
Daha önceden fiyat, ara ödeme, taksit tutarları belirlenen konutların 1+1 olanları 2 milyon 88 bin lira, 2+1 olanları 2 milyon 592 bin lira, 3+1 olanları ise 3 milyon 672 bin liradan satışa çıkacak. 10 yıl vadeli olarak ara ödemeler ve taksitlerle konutlara sahip olunacak. Taksitler 7500 liradan başlayacak.