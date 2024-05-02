Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı? Sandık görevlisi ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ! Mayıs 2024 YSK sorgulama ekranı...

YSK'nın resmi açıklaması olmamakla birlikte, geçmiş uygulamalara bakıldığında genellikle seçimlerden birkaç hafta sonra seçim görevlisi ücretlerinin yatırıldığı görülüyor. Peki, YSK seçim görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
YSK'nın resmi açıklaması olmamakla birlikte, geçmiş uygulamalara bakıldığında genellikle seçimlerden birkaç hafta sonra seçim görevlisi ücretlerinin yatırıldığı görülüyor. Peki, YSK seçim görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024
🔴 Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
🔴 Sandık memurlarına 2.088 TL,
🔴 Partili üyelere 1.044 TL
🔴 Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Mayıs ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?
Konuyla ilgili YSK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan almıştı.
SEÇİM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sandık görevlisi, partili üye, sandık kurulu başkanı ve bina sorumlularına yapılacak ödemelerin herhangi bir sorgulama ekranı bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ödemeler başladıktan sonra yerel seçimlerde görev yapanlar, bankaların müşteri hizmetleri üzerinden seçim paralarının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.