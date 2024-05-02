SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı? Sandık görevlisi ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ! Mayıs 2024 YSK sorgulama ekranı...

Seçim sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak sorusu için araştırmalar hızlandı. Yerel seçimlerin ardından seçim görevlisi olarak görev alan vatandaşlar, bekledikleri ücretlerin hesaplarına yatırılmasını merak ediyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başkanlığında yapılan yerel seçimlerde görev alan kamu, kurum ve çalışanlar için görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. İşte 2021 sandık görevlisi ödeme tarihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 16:18 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:18
Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı? Sandık görevlisi ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ! Mayıs 2024 YSK sorgulama ekranı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

YSK'nın resmi açıklaması olmamakla birlikte, geçmiş uygulamalara bakıldığında genellikle seçimlerden birkaç hafta sonra seçim görevlisi ücretlerinin yatırıldığı görülüyor. Peki, YSK seçim görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024

🔴 Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

🔴 Sandık memurlarına 2.088 TL,

🔴 Partili üyelere 1.044 TL

🔴 Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Mayıs ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

Konuyla ilgili YSK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan almıştı.

SEÇİM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sandık görevlisi, partili üye, sandık kurulu başkanı ve bina sorumlularına yapılacak ödemelerin herhangi bir sorgulama ekranı bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ödemeler başladıktan sonra yerel seçimlerde görev yapanlar, bankaların müşteri hizmetleri üzerinden seçim paralarının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA