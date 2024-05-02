Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı? Sandık görevlisi ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ! Mayıs 2024 YSK sorgulama ekranı...

YSK'nın resmi açıklaması olmamakla birlikte, geçmiş uygulamalara bakıldığında genellikle seçimlerden birkaç hafta sonra seçim görevlisi ücretlerinin yatırıldığı görülüyor. Peki, YSK seçim görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Mayıs ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.