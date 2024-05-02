Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

Yerel seçim bitti ama itiraz süreci henüz bitmedi. Sırasıyla seçim sonuçlarına itirazlar ; ilçe, il seçim kurulları ve YSK'ya yapılıyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) itirazlar değerlendiriliyor. İlçelere yapılan itirazlar da karara bağlanmıştı.

SEÇİM SONUÇLARI 6 MAYIS'TA

1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.