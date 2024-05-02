Saraçhane'deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e 'itibar' operasyonu: "Tuzağa düştü, kaybetti"





Coşkun Başbuğ sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;



Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i tuzağa düşürdü. Özgür Özel'i buraya davet edip sonra burada kaos ortamında ortada bıraktı. Arabaya binip gitmek hala tartışılan bir durum. CHP İl Başkanlığı insanları buraya Taksim'e yürümek için çağırdı. Özgür Özel burada işin içinde iş olduğunu düşündü, radikal gruplar sahaya gelmişti. İşin başka noktaya gideceği belliydi. Buradan hemen ayrıldı. Burada kim kaybetti tabi ki Özgür Özel. Bunu yapan kim Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir. Orada bir itibar kaybı yaşansın diye bu tuzağa düşürüldü. Bu ortam burada sağlandı.



Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs Bakırköy'de kutlandı. Orada Bakırköy'de devlet bazı tedbirler aldı ve kutlamalar güle oynaya yapıldı. Devlet kutlama yapılacak 40 nokta sağladı ve bunların hiçbirine başvuru yapılmadı. Burada büyük çaplı bir provokasyon planlandı. İşte yaptıkları hesap ellerinde patladı. Radikal grupların yaratmaya çalıştığı ortam güvenlik güçlerinin sağduyusu sayesinde engellendi. Burada dün sökülüp polise atılan kaldırım taşları vardı. Onlar da hemen burada tamiratı yapılmış ve olay yeri kapatılmış. Bu taşlar insanı öldürmeye yeter. İşte bunlar provokatörler tarafından getirildi ve polise atıldı.

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