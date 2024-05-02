Saraçhane'deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e 'itibar' operasyonu: "Tuzağa düştü, kaybetti"

PKK'nın sokak çağrısı ve marjinal grupların 1 Mayıs'ı terörize etme çabasını görmezden gelen CHP, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. İkili, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atıp PKK'ya arka çıkan Şebnem Korur Fincancı ile yan yana poz vermekten imtina etmedi.
Özgür Özel ve İmamoğlu, PKK tabibi Şebnem Korur Fincanı ile yan yana
ALANI KARIŞTIRIP MAKAM ARABALARIYLA GİTTİLER
Daha sonrasında Özel ve İmamoğlu ikilisi 'yürümek' için geldikleri Saraçhane'yi karıştırıp makam araçlarıyla alanı terk ettiler.
Bu durum hem CHP tabanında hem de alanda bulunanlarca tepkiyle karşılandı.
Daha önce Ekrem İmamoğlu ile "aptal-şizofren" kavgasına tutuşan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından 'vazgeçilecek yürüyüş' için çağrı yapmak yerine Saraçhane'de 1 Mayıs'ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş" ifadeleri kullandı.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Saraçhane'de
EKREM İMAMOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL'İ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ
1 Mayıs'ta CHP'nin Saraçhane'de körüklediği vandalizmi A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i tuzağa düşürdüğünü söyledi.
Başbuğ, "Ekrem İmamoğlu normalde büyükşehir belediye başkanı ve olayların göbeğinde anılmaması gereken bir kişi ama her yerde karşına çıkan adı sıkça geçen bir karakter. Özgür Çelik CHP İl Başkanı olarak görev yapıyor ve Ekrem İmamoğlu'nun atadığı bir kişi. Burada toplanma çağrısını yapan isim kendisi. Buradaki bağlantıyı kurduk. Burada esas işin başında olması gereken CHP Genel Başkanı Özgür Özel var. Burada tuzağa düşürülen kişi kendisidir" şeklinde konuştu.