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Saraçhane'deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e 'itibar' operasyonu: "Tuzağa düştü, kaybetti"

1 Mayıs'ta CHP'nin Saraçhane'de körüklediği vandalizmi A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i tuzağa düşürdüğünü söyledi. Başbuğ, "Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i tuzağa düşürdü. Özgür Özel'i buraya davet edip sonra burada kaos ortamında ortada bıraktı. Arabaya binip gitmek hala tartışılan bir durum. Burada kim kaybetti tabii ki Özgür Özel. Bunu yapan kim Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir. Orada bir itibar kaybı yaşansın diye bu tuzağa düşürüldü. Bu ortam burada sağlandı" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:27 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 22:22
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti

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PKK'nın sokak çağrısı ve marjinal grupların 1 Mayıs'ı terörize etme çabasını görmezden gelen CHP, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. İkili, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atıp PKK'ya arka çıkan Şebnem Korur Fincancı ile yan yana poz vermekten imtina etmedi.

Özgür Özel ve İmamoğlu, PKK tabibi Şebnem Korur Fincanı ile yan yanaÖzgür Özel ve İmamoğlu, PKK tabibi Şebnem Korur Fincanı ile yan yana

ALANI KARIŞTIRIP MAKAM ARABALARIYLA GİTTİLER

Daha sonrasında Özel ve İmamoğlu ikilisi 'yürümek' için geldikleri Saraçhane'yi karıştırıp makam araçlarıyla alanı terk ettiler.

Bu durum hem CHP tabanında hem de alanda bulunanlarca tepkiyle karşılandı.

Daha önce Ekrem İmamoğlu ile "aptal-şizofren" kavgasına tutuşan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından 'vazgeçilecek yürüyüş' için çağrı yapmak yerine Saraçhane'de 1 Mayıs'ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş" ifadeleri kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Saraçhane'deEkrem İmamoğlu ve Özgür Özel Saraçhane'de

EKREM İMAMOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL'İ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

1 Mayıs'ta CHP'nin Saraçhane'de körüklediği vandalizmi A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i tuzağa düşürdüğünü söyledi.

Başbuğ, "Ekrem İmamoğlu normalde büyükşehir belediye başkanı ve olayların göbeğinde anılmaması gereken bir kişi ama her yerde karşına çıkan adı sıkça geçen bir karakter. Özgür Çelik CHP İl Başkanı olarak görev yapıyor ve Ekrem İmamoğlu'nun atadığı bir kişi. Burada toplanma çağrısını yapan isim kendisi. Buradaki bağlantıyı kurduk. Burada esas işin başında olması gereken CHP Genel Başkanı Özgür Özel var. Burada tuzağa düşürülen kişi kendisidir" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Saraçhane'de

Coşkun Başbuğ sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i tuzağa düşürdü. Özgür Özel'i buraya davet edip sonra burada kaos ortamında ortada bıraktı. Arabaya binip gitmek hala tartışılan bir durum. CHP İl Başkanlığı insanları buraya Taksim'e yürümek için çağırdı. Özgür Özel burada işin içinde iş olduğunu düşündü, radikal gruplar sahaya gelmişti. İşin başka noktaya gideceği belliydi. Buradan hemen ayrıldı. Burada kim kaybetti tabi ki Özgür Özel. Bunu yapan kim Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir. Orada bir itibar kaybı yaşansın diye bu tuzağa düşürüldü. Bu ortam burada sağlandı.

Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs Bakırköy'de kutlandı. Orada Bakırköy'de devlet bazı tedbirler aldı ve kutlamalar güle oynaya yapıldı. Devlet kutlama yapılacak 40 nokta sağladı ve bunların hiçbirine başvuru yapılmadı. Burada büyük çaplı bir provokasyon planlandı. İşte yaptıkları hesap ellerinde patladı. Radikal grupların yaratmaya çalıştığı ortam güvenlik güçlerinin sağduyusu sayesinde engellendi. Burada dün sökülüp polise atılan kaldırım taşları vardı. Onlar da hemen burada tamiratı yapılmış ve olay yeri kapatılmış. Bu taşlar insanı öldürmeye yeter. İşte bunlar provokatörler tarafından getirildi ve polise atıldı.

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