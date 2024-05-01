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12 ilde DEAŞ'a şafak operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 07:38 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 08:57
12 ilde DEAŞ’a şafak operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1, Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

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