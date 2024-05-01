Bugün Avrasya Tüneli kapalı mı? 1 Mayıs bugün hangi metrolar kapalı? Metrobüs bugün çalışıyor mu? 1 Mayıs sefer saatleri 2024!





"1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;



M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması kararlaştırılmıştır."





Alınan diğer kararlar ise şu şekilde; Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması, İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması, Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması, M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması, M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması, Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması, T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.

- Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlarda park yasakları Düzenleme doğrultusunda ayrıca, İSPARK'ın işlettiği Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan ve Dolmabahçe civarındaki otoparklar boşaltılacak, araç parklarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinden Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ile yakın çevresindeki tüm cadde ve sokaklarda araç parkına bir gece öncesinden izin verilmeyecek.