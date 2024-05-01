BEŞİKTAŞ
Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası)
Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası)
Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı trafiğe kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle)
Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü trafiğe kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile)
Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile)
Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası)
Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası)
Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile)
Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)
Beşiktaş ilçesi alternatif yollar
Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti
Çırağan Caddesi
Ortabahçe Caddesi
Süleyman Seba Caddesi
Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi arası
Bayıldım Caddesi
Şair Nedim Caddesi
Nüshetiye Caddesi
Ihlamur Yıldız Caddesi
Emirhan Caddesi
Ayazma Dere Caddesi
Yıldız Caddesi
Palangalar Caddesi
Balmumcu Şakir Kesebir Sokak
Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti
D-100 Kapanacak Yollar
D-100 Kuzey Mecideyeköy ayrım
D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları
D-100 Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları
Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı
D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrım
D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrım
D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrım
ALTERNATİF YOLLAR
D-100 Kuzeyden Mecidiyeköy'e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)
Kuzey Çağlayan Yanyol'dan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek)
TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek)
Güney Haliç istikametinden Piyale Paşa'ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek)
Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 güney istikametine yönlendirilecek)
D100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek)
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü uygulanmak üzere Valiliğimizce alınan ve ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilen önlemler;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 39 İlçe Belediye Başkanlıklarınca;
İlimiz genelinde gerçekleştirilecek miting, toplumsal olay, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması vb. hakkında kolluk kuvvetleri tarafından emniyet tedbiri alınmadan önce;
- Çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi,
- Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda, belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,
- İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs güzergahlarının alternatif güzergahlara kaydırılması,
- Güzergâh üzerinde bulunan cam durakların kaldırılması,
- Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek diğer hususların da göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınması,
01 Mayıs 2024 Çarşamba günü Saat 05.30 itibariyle;
- Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,
- AFET KOORDİNASYON MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE (AKOM):
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren AKOM birliğinin uygun bir yerde hazır bekletilerek, birliğin nerede bulunacağının Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi,
- Çevre Kor.ve Kont. Daire Bşk. Deniz Hiz. Müdürlüğünce;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması,
Görevli personelin açık kimlik ve irtibat bilgilerinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi,
-İSPARK A.Ş.
- Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi,
Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih İlçelerinde Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç parkına bir gece öncesinden müsaade edilmemesi,
- İtfaiye Daire Başkanlığınca; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren,
- Yeterli sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin belirlenen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,
- Yol Bakım Müdürlüğüne;
-Belirtilen sayıda iş makinesi ve kamyonun belirlenen noktalarda hazır bulundurulması,
- Zabıta Daire Başkanlığı;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy ilçelerinin seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibi görevlendirilmesi, görevli personelin bilgilendirilmesi,
- İl Sağlık Müdürlüğü; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren
Şehir genelinde belirlenen yerlerde yeterli sayıda ambulansın sağlık personeli ile birlikte (Doktor ve Hemşire) görevlendirilmesi,
Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy ve yakın çevredeki hastaneler başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin yeterli sağlık personeli ile hazır bulundurulması,
Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binalarında ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeterli sağlık ekibinin görevlendirilmesi.