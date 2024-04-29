Threads uygulamasının son günü: Türkiye’de erişime kapatılıyor!

ABD'li Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketinin X'e (Twitter) rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads uygulaması, Rekabet Kurumunun kararı sonrası bu geceden itibaren Türkiye'de erişime kapanıyor.
Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlayarak hakim durumu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada Meta hakkında geçici tedbir kararı vermişti. Bu kapsamda, bugünden itibaren Türkiye'den Threads'e erişim sağlanamayacak.
TÜRKİYE'DE 1. YILINI DOLDURAMADI
Tüm dünyada Temmuz 2023'te kullanıma açılan Threads, yalnızca 2 saat içinde 2 milyon kullanıcıya ulaştı. Uygulama 5. günün sonunda ise 100 milyon kullanıcıyı aştı. Daha sonra, büyüme hızında yavaşlama gösteren Threads'in şu anda yaklaşık 150 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Threads'in bugün kapatılması ile birlikte uygulama 1. yılını dolduramadan Türkiye'de erişime kapanmış olacak.
REKABET KURULU KARARI
Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada Meta Platforms, Inc. (Meta) hakkında geçici tedbir kararı vermişti.
VERİ İHLALİ
Karara ilişkin Kurul açıklamasında, Meta'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağının değerlendirildiği ifade edilerek, söz konusu firmanın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna işaret edilmişti.
Firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanının büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtilen açıklamada, bu durumun Meta'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu vurgulanmıştı.