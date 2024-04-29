Threads uygulamasının son günü: Türkiye’de erişime kapatılıyor!

Açıklamada, Meta'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu belirtilerek, bu durumun, Meta'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı kaydedilmişti.

Öte yandan, Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler de getirilmişti.

"THREADS'İ TÜRKİYE'DEKİ İNSANLARA MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE TEKRAR SUNMAYI UMUYORUZ"

Konu ile ilgili geçen ay Meta'dan yapılan açıklamada, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.