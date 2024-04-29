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Threads uygulamasının son günü: Türkiye'de erişime kapatılıyor!

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın (Twitter) rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads uygulaması, Rekabet Kurumunun kararı sonrası bu geceden itibaren Türkiye'de erişime kapanıyor. Threads'in bugün kapatılması ile birlikte uygulama 1. yılını dolduramadan Türkiye'de erişime kapanmış olacak.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 13:14 Güncelleme 29 Nisan 2024, 13:23
Threads uygulamasının son günü: Türkiye’de erişime kapatılıyor!

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ABD'li Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketinin X'e (Twitter) rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads uygulaması, Rekabet Kurumunun kararı sonrası bu geceden itibaren Türkiye'de erişime kapanıyor.

Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlayarak hakim durumu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada Meta hakkında geçici tedbir kararı vermişti. Bu kapsamda, bugünden itibaren Türkiye'den Threads'e erişim sağlanamayacak.

TÜRKİYE'DE 1. YILINI DOLDURAMADI
Tüm dünyada Temmuz 2023'te kullanıma açılan Threads, yalnızca 2 saat içinde 2 milyon kullanıcıya ulaştı. Uygulama 5. günün sonunda ise 100 milyon kullanıcıyı aştı. Daha sonra, büyüme hızında yavaşlama gösteren Threads'in şu anda yaklaşık 150 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Threads'in bugün kapatılması ile birlikte uygulama 1. yılını dolduramadan Türkiye'de erişime kapanmış olacak.

REKABET KURULU KARARI
Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada Meta Platforms, Inc. (Meta) hakkında geçici tedbir kararı vermişti.

VERİ İHLALİ
Karara ilişkin Kurul açıklamasında, Meta'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağının değerlendirildiği ifade edilerek, söz konusu firmanın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna işaret edilmişti.

Firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanının büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtilen açıklamada, bu durumun Meta'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, Meta'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu belirtilerek, bu durumun, Meta'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı kaydedilmişti.

Öte yandan, Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler de getirilmişti.

"THREADS'İ TÜRKİYE'DEKİ İNSANLARA MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE TEKRAR SUNMAYI UMUYORUZ"
Konu ile ilgili geçen ay Meta'dan yapılan açıklamada, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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