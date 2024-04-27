Belçika’daki olayların altından da terör örgütü PKK/KCK çıktı! İsimleri tek tek açıklandı

Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'ta Nevruz kutlamaları faciaya dönüştü. Terör örgütü mensuplarının teşvikiyle Türk mahallesinden geçerken elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrağının açılmasıyla başlayan sözde Nevruz kutlamaları, Türk ve Kürt gruplar arasında çıkan olayların büyümesiyle çevre ülkelere kadar yayıldı. Olayda PKK/KCK izi tespit edildi.
TÜRK MAHALLESİNDE ÖCALAN BAYRAĞI AÇILDI
Dünya basınında da yer bulan olaylar, aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grubun 24 Mart'ta Nevruz kutlamalarından dönerken, provokasyon amaçlı geçtikleri Türk mahallesinde terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan bayrakları açmasıyla başladı.