DEM Parti kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’kayyum’ açıklaması... Çok net ’yeni anayasa’ mesajı

Tunç, DEM Partililere yönelik soruşturmaya ilişkin, "Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanları şöyle;

Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.

Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.

"TERÖRE DESTEĞE DEVAM EDERSE KAPANIR"



Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.