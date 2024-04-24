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DEM Parti kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'kayyum' açıklaması... Çok net 'yeni anayasa' mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin teröre desteğe devam etmesi durumunda kapatılabileceğini söyledi. "Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız" diyen Bakan Tunç "Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır" şeklinde konuştu. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Tunç, "Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerekiyor" dedi.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:46 Güncelleme 24 Nisan 2024, 12:11
DEM Parti kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’kayyum’ açıklaması... Çok net ’yeni anayasa’ mesajı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili belediyelerdeki bölücü faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.


Tunç, DEM Partililere yönelik soruşturmaya ilişkin, "Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" dedi.



Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanları şöyle;

Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.

Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.

"TERÖRE DESTEĞE DEVAM EDERSE KAPANIR"

Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.



YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni anayasanın şart olduğunu net bir dille ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'ANAYASA' AÇIKLAMASI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Irak ziyareti dönüşü yeni anayasa çalışmaları ve DEM Parti'deki bölücü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü anayasaya kavuşma zamanının geldiğini vurgulamıştı.

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DEM'E KAYYUM SİNYALİ
DEM Partili belediyelerdeki bölücü faaliyetlere ilişkin konuşan Erdoğan, "Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz" diyerek kayyum sinyali vermişti.

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Erdoğan, "Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır" demişti.


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