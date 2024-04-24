Son dakika: FETÖ ’KISKAÇ’a alındı! Mülakatta ’kodlama’ oyunu yapıp haşhaşileri askeri okullara sokan 13 şüpheli paket

İstanbul 'da FETÖ 'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-13" operasyonunda; örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı.





"FETÖ'CÜLERİN NEFESİNİ KESECEĞİZ"



Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.