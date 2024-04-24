Başkan Erdoğan'dan "1915" mesajı: Yaşananları vicdanla ele almalıyız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 olayları ile ilgili Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan, Ermeni Toplumunun Kıymetli Üyeleri, Değerli Vatandaşlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri bugün bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkım, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir. Ürettikleri kültürel ve beşerî eserlerle Anadolu topraklarını zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın emniyeti, refahı ve mutluluğu bugün de teminat altındadır.