CHP'lilerin "enkaz devraldık" yalanı sonrası borç listesi ortaya çıktı: İcraat yok iftira var!

İZMİR'DE CHP'Lİ BELEDİYELERİN BORCU 100 MİLYAR Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İzmir 'de yönettiği belediyelerde toplam borcunun 100 milyar lira olduğunu duyurdu. Dağ yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan faaliyet raporundan anlaşılacağı üzere 2019-2024 yılları arası CHP'nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 MİLYAR liradır! Belediye başkanlarının tamamına yakınının değiştiğini dikkate alacak olursak, CHP'li belediyelerin CHP'li belediyelere devrettiği borç durumu bu şekildedir." dedi.





CHP'Lİ BELEDİYELER BORÇ BATAĞINDA

İstanbul'da ise bu rakamın iki katına çıktığını ifade eden Dağ, "Ankara'yı da hesaba katarsak CHP belediyelerindeki borç uçsuz bucaksız bir hal alıyor. Önümüzdeki dönemdeki beceriksizliklerine bahane bulmak için "enkaz edebiyatı" yapmaya çalışanların manipülasyonu kendi belediyelerinin borç batağında olduğu gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu. CHP belediye başkanlarına önerimiz, sadece vatandaşlarımıza hizmete odaklanmalarıdır. Hizmet ve eser ortaya koyamayacakları için şimdiden bahane üretmesinler." ifadelerini kullandı.