Son dakika: 1 Mayıs’ta Taksim’e izin var mı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 7 yıldır uygulanan kısmi kısıtlama var

7 YILDAN BERİ UYGULANAN KISMİ KISITLAMA VAR

Yerlikaya, "Arkadaşlarımızla beraber Anayasa Mahkemesi kararını okudum. DİSK Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ve arkadaşları geldiler, onlarla okuduk. Dolayısıyla 2911 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'da ve tüm şehirlerimizde müracaat edildiği zaman, bütün önceden beyan edilen meydanların hepsi mitinge açık. Taksim'le ilgili de tamamen yasaklama değil, 7 yıldan beri uygulanan kısmi kısıtlama var." dedi.

Konfederasyon başkanlarıyla görüşmeler yaptığını dile getiren Yerlikaya, 1 Mayıs'ın güzel bir şekilde kutlanmasını istediklerini vurguladı.

"HANGİ MİTİNG MEYDANINI İSTİYORLARSA EMİRLERİNDE"

Bakan Yerlikaya, "Taksim'e çelenk koyma, saygı duruşunda bulunma, basın açıklaması yapmayla ilgili 100'er arkadaşıyla beraber randevu alacaklar, hepsine randevu verdik, halen de randevu açık. Mitingle ilgili ister İstanbul'da ister diğer vilayetlerde hangi miting meydanını istiyorlarsa emirlerinde." ifadesini kullandı.

Diyarbakır Sur Belediyesinin makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi olayıyla ilgili soru üzerine Yerlikaya, bu konuda henüz raporun kendisine gelmediğini bildirdi.

Terörle mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 gün 24 saat, kış, yaz... Her gün sabah paylaşımlarımı görüyorsunuz, hiç durduğumuzu gördünüz mü? Karın ortasında biz mağaralara ve inlerine gireceğiz diye uğraştık ve bunu yaptık. Başarmaya da devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.





İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs kutlamasının Taksim Meydanı'nda yapılmayacağını açıkladı.

TAKSİM'DE KUTLAMAYA İZİN YOK

Gül, "Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere, Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik. İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içerisinde, günün anlamına uygun şekilde, demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik" dedi.

"TAKSİM DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ALANDA KUTLANACAK"

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği'nde gazetecilerle biraraya geldi. Vali Gül, bir gazetecinin 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim Meydanı'nda olup olmayacağını sorusuna da yanıt verdi.



Vali Gül, "Bugün 23 Nisan çoşku içerisinde kutlanıyor. Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere, Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik. İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içerisinde, günün anlamına uygun şekilde, o demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içerisinde kutlanır. Olayın taraflarıyla biz iki kez görüştük. Muhtemelen bu hafta içerisinde de netleşir. Kutlanacak yer itibariyle netleşir. Biliyorsunuz 2012 yılından itibaren öyle. Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağını karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ne gerekiyorsa üzerimize yapacağız" dedi.