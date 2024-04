23 Nisan Çocukları MİT’i anlattı: İbrahim Kalın çocuklara teşekkür mektubu yazdı

MİT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 5-14 yaş arasındaki çocuklardan, MİT'in görev alanını tanımlayan 'güvenlik', 'istihbarat' ve 'gizli ajan' kelimelerinden yola çıkarak, resim yapmaları ya da mektup yazmalarını istedi.

Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar, hayal güçlerini kullanarak çizdikleri resimleri ve yazdıkları mektupları MİT'e gönderdi.

Çocukların çizdiği birbirinden renkli resimler ve yazdığı mektuplar, MİT'in internet sitesinde yer aldı.

'İSTEDİĞİM TEK ŞEY MİT PERSONELİ OLMAK'

MİT personeli olmak istediğini belirten Ece'nin mektubu dikkat çekti. Ece, mektubunun son bölümünde, "Ben kendimi bildim bileli hep asker olmak istemiştim. En azından okuduğum bir kitapta MİT kurumunun ismini ilk defa duyana kadar. O zamandan itibaren olmak istediğim tek şey MİT personeli olmak. Hatta Allah'ın izniyle sahada görev alıp, nasip olursa bu vatan uğruna şehit olmak" ifadelerini kullandı.

Zeynep Duru'nun, Türkiye haritası üzerine çizdiği MİT şemsiyesi ile füze saldırılarından ülkeyi koruduğunu anlatan resmi de dikkat çekti.

KALIN'DAN TEŞEKKÜR MEKTUBU

MİT Başkanı İbrahim Kalın ise mektup yazarak, çocukların bayramını kutladı, teşekkür etti. Kalın mektubunda şöyle dedi:

"Merhaba sevgili arkadaşım; Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel gün için gönderdiğin mektup ve resimleri çok beğendim. Resimler harika olmuş. Mektubunda çok güzel ifadeler var. Bizi, ülkemizi ve Teşkilatımızı çok güzel anlatmışsın. Seni tebrik ediyorum. Senin bu zekan, yeteneğin ve heyecanın beni ve Teşkilat'ta çalışan arkadaşlarımı da mutlu ediyor. Mektubunda, bize güvendiğini söylüyorsun. Buna özel olarak sevindiğimi belirtmek istiyorum. Zira senin bize güvenmen demek, işimizi doğru yaptığımız anlamına geliyor. Senin ve arkadaşlarının Milli İstihbarat Teşkilatı'na güvenmesi demek, bizim işimizi daha iyi, daha güçlü, daha etkin ve daha büyük bir heyecanla yapmamızı sağlıyor. Ben ve Teşkilat'ta çalışan tüm arkadaşlarım senin, anne ve babanın, ailenin, arkadaşlarının, okulunun, köyünün, şehrinin ve ülkemizin güvenliği için buradayız. Ülkemizi her türlü tehlikeye karşı korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kutsal görevi yerine getirirken senden böyle güzel mektuplar, resimler, şiirler ve yeni fikirler almak çok güzel. Ülkemiz güvende olduğunda bölgemiz de güvendedir. Ama ülkemizi güvenli yapmak için bölgemizi ve dünyayı da güvenli bir yer yapmak zorundayız. O yüzden senin de tahmin ettiğin gibi dünyanın her yerinde ülkemiz, milletimiz, kardeşlerimiz ve dostlarımız için çalışıyoruz."

'BİZ DE SANA GÜVENİYORUZ'

Kalın, MİT'in mottosunun 'Vatan için her an her yerde' olduğunu hatırlatarak, "Bizler dünyanın en güzel vatanında yaşıyoruz. Onu her an her yerde korumak için hep birlikte çalışıyoruz. Sen de bu faaliyetin bir parçasısın, biliyor musun? Nasıl diye merak ediyorsun. Aramızda kalması şartıyla seninle bir sırrı paylaşayım; Sen derslerinde başarılı olduğunda, arkadaşına yardım ettiğinde, küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı duyduğunda, anneni babanı mutlu ettiğinde, odanı temiz tuttuğunda, ödevlerini yaptığında, hayvanlara asla kötü davranmadığında, kocaman dünyamız ve upuzun tarihimiz hakkında her gün yeni bir bilgi edindiğinde, iyi bir kitap okuduğunda, güzel yazı yazdığında, resim yapmayı ve müzik aleti çalmayı öğrendiğinde, yeni fikirler ve projeler geliştirdiğinde, göğe bakıp hayal kurduğunda, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine çok önemli katkılar sunuyorsun. Nasıl sen bize güveniyor ve bizimle gurur duyuyorsan biz de senin bu güzel faaliyetlerinle gurur duyuyor, sana inanıyor ve güveniyoruz. 23 Nisan tarihimizde çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bir bayram. Dünyada çocuklara adanmış tek bayram. Çok özel, çok güzel bir bayram. Bu özel gün, hepimizin. Ama en çok da senin. Bugünün hakkını ver, tadını çıkar, anlamını düşün ve tebessüm et. Gazi Meclisimizin kuruluşunun 104'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Devletimizin kurulmasında ve vatanımızın korunmasında emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Daha nice 23 Nisanlara sevgi, sağlık, heyecan, mutluluk ve başarıyla kavuşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.