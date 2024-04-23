23 Nisan TBMM özel oturumunda DEM Partililer yine İstiklal Marşı’nı okumadı!

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN