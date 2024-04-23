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23 Nisan TBMM özel oturumunda DEM Partililer yine İstiklal Marşı'nı okumadı!

Son dakika haberleri... 23 Nisan için TBMM’de düzenlenen özel oturumda saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken DEM Partililer her zaman olduğu yine eşlik etmedi.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 14:53 Güncelleme 23 Nisan 2024, 15:07
23 Nisan TBMM özel oturumunda DEM Partililer yine İstiklal Marşı’nı okumadı!

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Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği ilanının 103. yılı...

DEM Partililer yine İstiklal Marşı'nı okumadı!

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin bayram olarak kutlamasına karar verdi.

COŞKUYLA KUTLANIYOR
TBMM'nin açılışının 104'nci yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlanıyor.

TBMM'DE ÖZEL OTURUM DÜZENLENDİ
23 Nisan'a özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum düzenlendi.

Milletvekillerinin katıldığı oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu yönetti.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR
Ancak İstiklal Marşı okunduğu sırada DEM Partili vekillerin tavrı ise gözlerden kaçmadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'un ağzı dahi kıpırdamazken, diğer DEM Partili vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR
PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

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