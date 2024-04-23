Harekat öncesi PKK'dan CHP'ye 5 ödev! Elebaşı Bese Hozat ininden sıraladı: "Yeni anayasayı engelle, tecridi kaldır, savaşa 'hayır' de..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil çıkarması terör örgütü PKK'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.

Irak ve Suriye'ye olası askeri harekatın sinyalini veren Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" açıklamasında bulundu.





Kandil'de ise korku ve panik havası hakim.



Sınır ötesi harekat korkusuyla çırpınan PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP ve DEM'e yeni ödevler verdi.