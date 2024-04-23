Harekat öncesi PKK'dan CHP'ye 5 ödev! Elebaşı Bese Hozat ininden sıraladı: "Yeni anayasayı engelle, tecridi kaldır, savaşa 'hayır' de..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil çıkarması terör örgütü PKK'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.
Irak ve Suriye'ye olası askeri harekatın sinyalini veren Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" açıklamasında bulundu.
Kandil'de ise korku ve panik havası hakim.
Sınır ötesi harekat korkusuyla çırpınan PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP ve DEM'e yeni ödevler verdi.
ÖDEV 1: CUMHURİYETİN KODLARINI DEĞİŞTİR
Yerel seçim sürecinde yürütülen 'kent uzlaşısı'nı işaret eden Hozat, CHP'ye "100 yıllık politikalardan vazgeç, cumhuriyetin kodlarını değiştir" mesajı gönderdi.
Hozat, "Elbette bu yerel seçimlerde Türkiye toplumunun, Kürtlerin, demokrasi güçlerinin CHP'ye dönük de çok önemli mesajları oldu. Oy vermelerinin temel nedeni de oydu. CHP'ye, cumhuriyetin demokratikleşmesinde rol oyna, bu resmi ideolojide ısrar etme, dediler. 100 yıllık cumhuriyet politikalarını, kodlarını değiştir dediler" şeklinde konuştu.
ÖDEV 2: ZİHNİYETİNİ, ANLAYIŞINI, PROGRAMINI DEĞİŞTİR
PKK elebaşı Hozat, CHP'ye "zihniyet, anlayış, program ve politikanı değiştir" talimatı vermekten de geri durmadı.
Hozat şu ifadeleri kullandı;
Türkiye halkları, Türkiye toplumu CHP'den zihniyet, anlayış, program, politika değişimini istiyor. CHP buna yanıt vermek durumundadır yoksa CHP de biter, ömrü kısa olur.
Özgür Özel başta olmak üzere birçok CHP yöneticisi cumhuriyetin demokratikleşmesinden bahsetti. Dediler, biz cumhuriyete evet, cumhuriyet kuruldu, bugün de 100 yaşındadır. 200. yılına girdik fakat cumhuriyeti demokratikleştiremedik. Biz o iddiayla yola çıkıyoruz, dediler. Gerçekten bunu yapabilecekler mi? Bunu yapacaklarsa, yapılması gerekenler bellidir.
ÖDEV 3: CUMHURİYET POLİTİKALARINI REDDET
"100 yıllık Cumhuriyet tarihi bir soykırım tarihidir" diyerek Cumhuriyet değerlerine hakaret eden elebaşı Bese Hozat, CHP'ye "100 yıllık cumhuriyet politikalarını reddet, İttihat Terakki politikasından vazgeç" ödevi vermekten de geri durmadı.
Hozat, "Her şeyden önce CHP'nin paradigmasını değiştirmesi, resmi ideolojiyi terk etmesi, İttihat Terakki politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Kürtlerin inkarına, imhasına dayalı 100 yıllık cumhuriyet politikalarını reddetmesi gerekiyor" dedi.