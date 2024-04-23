SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Harekat öncesi PKK'dan CHP'ye 5 ödev! Elebaşı Bese Hozat ininden sıraladı: "Yeni anayasayı engelle, tecridi kaldır, savaşa 'hayır' de..."

Askeri harekat öncesi iyiden iyiye köşeye sıkışan Kandil, CHP'ye 5 başlıkta yeni ödevler çıkardı. PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP'ye "Cumhuriyetin kodlarını değiştir", "Zihniyet, anlayış, program ve politikanı revize et","100 yıllık politikaları reddet","Savaşa karşı tutum al, İmralı'daki tecridi kaldır","Yeni anayasa çalışmalarını engelle" talimatları verdi. Başkan Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı ziyaretten duyduğu endişeyi dile getiren teröristbaşı Hozat, Kalkınma Yolu projesini de hedef aldı. Hozat, "Türkiye'nin bir bütün olarak amacı Misak-ı Millidir" diyerek endişesini dile getirdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 14:22 Güncelleme 24 Nisan 2024, 12:43
Harekat öncesi PKK’dan CHP’ye 5 ödev! Elebaşı Bese Hozat ininden sıraladı: Yeni anayasayı engelle, tecridi kaldır, savaşa ’hayır’ de...

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil çıkarması terör örgütü PKK'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.

Irak ve Suriye'ye olası askeri harekatın sinyalini veren Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" açıklamasında bulundu.

PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP'ye ödev verdi!



Kandil'de ise korku ve panik havası hakim.

Sınır ötesi harekat korkusuyla çırpınan PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP ve DEM'e yeni ödevler verdi.

PKK elebaşı Bese Hozat

ÖDEV 1: CUMHURİYETİN KODLARINI DEĞİŞTİR

Yerel seçim sürecinde yürütülen 'kent uzlaşısı'nı işaret eden Hozat, CHP'ye "100 yıllık politikalardan vazgeç, cumhuriyetin kodlarını değiştir" mesajı gönderdi.

Hozat, "Elbette bu yerel seçimlerde Türkiye toplumunun, Kürtlerin, demokrasi güçlerinin CHP'ye dönük de çok önemli mesajları oldu. Oy vermelerinin temel nedeni de oydu. CHP'ye, cumhuriyetin demokratikleşmesinde rol oyna, bu resmi ideolojide ısrar etme, dediler. 100 yıllık cumhuriyet politikalarını, kodlarını değiştir dediler" şeklinde konuştu.

ÖDEV 2: ZİHNİYETİNİ, ANLAYIŞINI, PROGRAMINI DEĞİŞTİR

PKK elebaşı Hozat, CHP'ye "zihniyet, anlayış, program ve politikanı değiştir" talimatı vermekten de geri durmadı.

Hozat şu ifadeleri kullandı;

Türkiye halkları, Türkiye toplumu CHP'den zihniyet, anlayış, program, politika değişimini istiyor. CHP buna yanıt vermek durumundadır yoksa CHP de biter, ömrü kısa olur.

Özgür Özel başta olmak üzere birçok CHP yöneticisi cumhuriyetin demokratikleşmesinden bahsetti. Dediler, biz cumhuriyete evet, cumhuriyet kuruldu, bugün de 100 yaşındadır. 200. yılına girdik fakat cumhuriyeti demokratikleştiremedik. Biz o iddiayla yola çıkıyoruz, dediler. Gerçekten bunu yapabilecekler mi? Bunu yapacaklarsa, yapılması gerekenler bellidir.

PKK elebaşı Bese Hozat


ÖDEV 3: CUMHURİYET POLİTİKALARINI REDDET

"100 yıllık Cumhuriyet tarihi bir soykırım tarihidir" diyerek Cumhuriyet değerlerine hakaret eden elebaşı Bese Hozat, CHP'ye "100 yıllık cumhuriyet politikalarını reddet, İttihat Terakki politikasından vazgeç" ödevi vermekten de geri durmadı.

Hozat, "Her şeyden önce CHP'nin paradigmasını değiştirmesi, resmi ideolojiyi terk etmesi, İttihat Terakki politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Kürtlerin inkarına, imhasına dayalı 100 yıllık cumhuriyet politikalarını reddetmesi gerekiyor" dedi.

PKK elebaşı Bese Hozat


ÖDEV 4: "SAVAŞA KARŞI TUTUM AL, İMRALI'DAKİ TECRİDİ KALDIR"

Türkiye'nin 'teröristan' hayali kuranların hevesini kursağında bırakacağı askeri harekatından korku duyan PKK'lı Bese Hozat, CHP'ye "Savaşa karşı tutum al, İmralı'daki tecridi kaldır" çağrısında bulundu.

Hozat konuya ilişkin şöyle konuştu;

CHP savaşa karşı çıkacak mı? Bu Kürtlere karşı bir soykırım savaşıdır. Bu soykırım savaşına CHP karşı çıkacak mı? Bu soykırım savaşının merkezi İmralı'daki işkence tecrit sistemidir. CHP bu İmralı'daki işkence tecrit sistemine karşı çıkacak mı? Türkiye'deki bütün hukuksuzlukların, bütün adaletsizliklerin kaynağı İmralı'daki işkence tecrit sistemidir. Buna karşı çıkacak, tutum alacak mı? CHP diyor ben demokrasi istiyorum, hukuk, adalet istiyorum. İşte bütün adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, demokrasisizliklerin kaynağı İmralı'dır. O zaman CHP'nin bir politikası, bir tutumu, bir tavrı olacak. Bu soykırım savaşına karşı bir tutumu olacak. Olacak ki CHP'nin samimiyetini Kürt halkı, Türkiye halkları, Aleviler görsün, inansın, destek versin, CHP'nin iktidara yürüyüşünde desteklerini sunsunlar. İnansınlar ki CHP gerçekten 200. yılda cumhuriyeti demokratikleştirmede önemli bir sorumluluk üstleniyor. Buna karar vermiş ve bu yolda yürüyor, desinler.

PKK elebaşı Bese Hozat


ÖDEV 5: CHP YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINI ENGELLESİN

Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak işaret ettiği yeni ve özgürlükçü anayasa çalışmaları da PKK'yı huzursuz ediyor.

Bu kapsamda teröristbaşı Bese Hozat, CHP'ye "Yeni anayasa çalışmalarını engelle" talimatı verdi.

Hozat, "Bu yeni anayasa dedikleri de budur. Bu soykırımcı, faşist, diktatöryal sistemin anayasasını çıkarmak istiyor. CHP'nin buna desteğini istiyor. Savaş yürütecek her yerde CHP'nin sessiz kalmasını isteyecek. Destek vermesini isteyecek sadece sessiz kalmasını da değil. Bu çok açık" dedi.

PKK elebaşı Bese Hozat

"TÜRKİYE'NİN BİR BÜTÜN OLARAK AMACI MİSAK-I MİLLİ"

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı ziyaretten duyduğu endişeyi dile getiren PKK elebaşı, "Türkiye'nin bir bütün olarak amacı Misak-ı Millidir, Irak üzerinde hegemonya kurmaktır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın Bağdat çıkarması sonrası PKK'da 'Kalkınma Yolu' hazımsızlığı:


Başkan Erdoğan liderliğinde bölgeye huzur ve refaha kavuşturacak olan Kalkınma Yolu projesini hedef alan Hozat sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

Kalkınma Yolu Projesi, Irak açısından bir tuzaktır. Türkiye Neo-Osmanlıcı, işgalci, yayılmacı politikalarını Kalkınma Yolu Projesi adı altında gizliyor. Irak, Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye'nin oyununa gelirse kaybeder. Kendi eliyle Türkiye'nin bu yayılmacılığına, işgalciliğine hizmet etmiş olur. Türkiye'nin, geliştireceği bölgeye dönük her türlü projede kesinlikle yayılmacı emelleri var. Her biri, ırkçı, kafatasçı ideolojinin bir ürünüdür. Neo-Osmanlı politikalarının bir ürünüdür. Tamamen bunu amaçlıyor. Ne Türkiye halklarına, ne bölge halklarına ne de o bölgenin devletlerine bir katkısı ve yararı vardır. Arkadaşlar çokça çağrı da yaptı. Irak bu oyuna gelmemelidir. Türkiye'nin bir bütün olarak amacı Misak-ı Millidir, Irak üzerinde hegemonya kurmaktır. Kerkûk'te örgütleniyor. Kerkûk'te Til Afer'de, Musul'da Türkmenleri çok yoğun örgütlüyor. Askeri, siyasi, ekonomik olarak girmiş Irak'a.

Siyonizmin maşası PYDde Misak-ı Milli hazımsızlığı! Elebaşı Müslim çaresiz... Türkiye Erbil başta olmak üzere hepsini ele geçirdi

Başkan Erdoğan Irak dönüşü operasyon sinyali verdi: Bataklığı kurutacağız | İsrailli hırsız teröristlere müsaade edemeyiz |
Başkan Erdoğan’ın Irak çıkarması dünya basınında! Körfez’den Avrupa’ya mührünü vurdu: Yeni dönemin adı teröre karşı birlik

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Online İngilizce öğrenme
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
HAVA DURUMU | 44 ile sarı kodlu uyarı: Çöl tozu geliyor! İstanbul’da bugün hava nasıl? | 25 Nisan 2024 hava durumu
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile DEM Partili Sırrı Sakık’ın Meclis’teki tartışması bahçeye taştı: Eşkıyalığı dağlarda yap burada değil
Mauro Icardi tüm efsaneleri solladı! Sadece ligin dengelerini değil tarihi de değiştiriyor
Başkan Erdoğan ve Steinmeier’e döner sorusu soran Alman gazetecinin Marion Sendker olduğu ortaya çıktı!
SON DAKİKA