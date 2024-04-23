İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’a Hakk’a uğurlandı! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı | Cemaatin yine lideri Fikri Doğan

Başkan Erdoğan'ın ilim, irfan ve Allah dostları konusunda duyarlılık gösterdiğini belirten Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği kadirşinaslık, vefakarlık her zaman takdir konusudur. Sadece babam konusunda değil, özellikle ilim, irfan ve Allah dostları konusunda duyarlılık gösteriyor. Stratejik değeri yüksek bir yurt dışı gezinin orta yerinde belki de şartları zorlayarak buraya katılmış olmasını ayrıca çok takdir ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.





"HAYATINI NECİP EVLATLARIMIZIN İSLAM'LA BULUŞMASINA ADADI"



Vaiz Masum Vanlıoğlu Hasan Kılıç'ın cenaze töreninde A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Vanlıoğlu, "Hasan Kılıç Hoca Efendi, Trabzon'da dünyaya gözlerini açmış ve obölgede çok ciddi şekilde İslami ilimler tahsil etmiş askerlik dönemi ve öncesinde Mahmut Efendi ile tanışmış birlikte askerlik sürecini yaşamış devamında Mahmut Efendi'den hiç ayrılmadan çok uzun bir süre kendisiyle hem ilmi hem de irşadi faaliyetleri devam ettirmiştir. Allah'ın kendilerine lütfettiği bu ömürde Diyanet İşleri Başkanlığımızda başlamış oldukları imamlık hizmetinde çok ciddi gayret ve faaliyet göstermiştir. Bütün hayatlarını ümmetin ve memleketimizin necip evlatlarının İslam ile buluşmasına adamıştır." ifadelerini kullandı.

"HER DAİM DANIŞILAN VE SÖZÜ DİNLENEN BİR İSİMDİ"



Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatının ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Ekrem Kızıltaş'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Hasan Kılıç Efendiye rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, İsmailağa camiasına Cenab-ı Hak sabırlar versin.

Hasan Efendi İsmailağa camiasının öteden beri Mahmud Efendi'nin yanında bulunan önemli isimlerden bir tanesiydi. Bilindiği kadarıyla Mahmud Efendi ile beraber başlayan yolculuğun her daim danışılan ve sözü dinlenen bir isimdi. Mahmud Efendi'nin vefatı sonrası, kendisinde işaretleri doğrultusunda İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olmuştu.

Çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinse de son birkaç günlük süreçte sıkıntılar dolayısıyla hastaneye gittiği yönünde haberler vardı. Bu birçok insanın dualar ettiği bir durumdu. Şu an itibarıyla da vefat haberini aldık.

İsmailağa sadece İstanbul Fatih'teki caminin bulunduğu çevrede değil, Türkiye'nin birçok yerinde ciddi sayıda bağlılıkları bulunan, takip edilen ve oradan aldıkları bilgilerle, yönlerle yolculuklarına devam eden insanlar var. Ölümün hak olduğunu ve herkesin vefat edeceğini şuurunda olarak son vazifeler yerine getirilecektir.

İsmailağa camiası bundan sonra faaliyetlerini herhalde hiçbir şekilde geri kalmadan sürdürmenin yolunu ve yöntemini mutlaka düşünmüştür. Çünkü ölümün herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunun bilincindeler.

ÖNCEKİ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.



AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.