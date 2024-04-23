İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’a Hakk’a uğurlandı! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı | Cemaatin yine lideri Fikri Doğan

SAKIZAĞACI MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Hasan Kılıç'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı'daki Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı.
"ALLAH BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın oğlu Hüsnü Kılıç, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın ilim, irfan ve Allah dostları konusunda duyarlılık gösterdiğini belirten Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği kadirşinaslık, vefakarlık her zaman takdir konusudur. Sadece babam konusunda değil, özellikle ilim, irfan ve Allah dostları konusunda duyarlılık gösteriyor. Stratejik değeri yüksek bir yurt dışı gezinin orta yerinde belki de şartları zorlayarak buraya katılmış olmasını ayrıca çok takdir ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.
"HAYATINI NECİP EVLATLARIMIZIN İSLAM'LA BULUŞMASINA ADADI"
Vaiz Masum Vanlıoğlu Hasan Kılıç'ın cenaze töreninde A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Vanlıoğlu, "Hasan Kılıç Hoca Efendi, Trabzon'da dünyaya gözlerini açmış ve obölgede çok ciddi şekilde İslami ilimler tahsil etmiş askerlik dönemi ve öncesinde Mahmut Efendi ile tanışmış birlikte askerlik sürecini yaşamış devamında Mahmut Efendi'den hiç ayrılmadan çok uzun bir süre kendisiyle hem ilmi hem de irşadi faaliyetleri devam ettirmiştir. Allah'ın kendilerine lütfettiği bu ömürde Diyanet İşleri Başkanlığımızda başlamış oldukları imamlık hizmetinde çok ciddi gayret ve faaliyet göstermiştir. Bütün hayatlarını ümmetin ve memleketimizin necip evlatlarının İslam ile buluşmasına adamıştır." ifadelerini kullandı.
"HER DAİM DANIŞILAN VE SÖZÜ DİNLENEN BİR İSİMDİ"
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatının ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte Ekrem Kızıltaş'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Hasan Kılıç Efendiye rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, İsmailağa camiasına Cenab-ı Hak sabırlar versin.
Hasan Efendi İsmailağa camiasının öteden beri Mahmud Efendi'nin yanında bulunan önemli isimlerden bir tanesiydi. Bilindiği kadarıyla Mahmud Efendi ile beraber başlayan yolculuğun her daim danışılan ve sözü dinlenen bir isimdi. Mahmud Efendi'nin vefatı sonrası, kendisinde işaretleri doğrultusunda İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olmuştu.
Çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinse de son birkaç günlük süreçte sıkıntılar dolayısıyla hastaneye gittiği yönünde haberler vardı. Bu birçok insanın dualar ettiği bir durumdu. Şu an itibarıyla da vefat haberini aldık.
İsmailağa sadece İstanbul Fatih'teki caminin bulunduğu çevrede değil, Türkiye'nin birçok yerinde ciddi sayıda bağlılıkları bulunan, takip edilen ve oradan aldıkları bilgilerle, yönlerle yolculuklarına devam eden insanlar var. Ölümün hak olduğunu ve herkesin vefat edeceğini şuurunda olarak son vazifeler yerine getirilecektir.
İsmailağa camiası bundan sonra faaliyetlerini herhalde hiçbir şekilde geri kalmadan sürdürmenin yolunu ve yöntemini mutlaka düşünmüştür. Çünkü ölümün herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunun bilincindeler.
ÖNCEKİ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.
AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
DİYANET'TEN BAŞSAĞLIĞI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İslam'ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendinin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
BAŞKAN ERDĞAN YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ ZİYARET ETMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek "hayır duası" almıştı.